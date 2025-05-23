Самолет с «Ахматом» приземлился в Москве из-за грозы и непогоды. Команда уже вылетела в Петербург

В «Ахмате» рассказали, почему самолет с командой не приземлился в Петербурге.

Ранее стало известно, что самолет сел в Москве в аэропорту «Внуково».

«Из-за грозы и непогоды в Санкт-Петербурге мы приземлились во «Внуково», дозаправились. Сейчас команда вылетает в Питер», – сообщили в пресс-службе «Ахмата».

В субботу, 24 мая, «Ахмат » сыграет с «Зенитом » в заключительном туре Мир РПЛ .