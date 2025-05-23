Самолет с «Ахматом» приземлился в Москве из-за грозы и непогоды. Команда уже вылетела в Петербург
В «Ахмате» рассказали, почему самолет с командой не приземлился в Петербурге.
Ранее стало известно, что самолет сел в Москве в аэропорту «Внуково».
«Из-за грозы и непогоды в Санкт-Петербурге мы приземлились во «Внуково», дозаправились. Сейчас команда вылетает в Питер», – сообщили в пресс-службе «Ахмата».
В субботу, 24 мая, «Ахмат» сыграет с «Зенитом» в заключительном туре Мир РПЛ.
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Опубликовано: Sports
Источник: «Чемпионат»
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