Самолет с игроками «Ахмата» не смог сесть в Петербурге и был отправлен в Москву

Самолет с игроками «Ахмата» не смог сесть в Петербурге.

По данным «Чемпионата», самолет, на котором «Ахмат» летел в Санкт-Петербург на игру 30-го тура Мир РПЛ с «Зенитом », перенаправили в московский аэропорт «Внуково».

«Самолет с командой какое-то время кружил над «Пулково», но не получил добро на посадку, поэтому борт отправили в Москву. Клуб решает, как будет добираться до Питера», – сообщил источник «Чемпионата».

Игра между «Зенитом» и «Ахматом » состоится в субботу, 24 мая, и начнется в 16:30 по московскому времени.