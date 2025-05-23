Соболев – самый результативный игрок «Зенита» с начала апреля. На гол «Ахмату» дают 2.03

Букмекеры оценили шансы Александра Соболева забить «Ахмату» в 30-м туре РПЛ.

Соболев – самый результативный игрок «Зенита» с начала апреля: в 7 последних матчах РПЛ он забил 4 гола и сделал 1 ассист. До этого у экс-игрока «Спартака» не было результативных действий в лиге.

Букмекеры считают 28-летнего форварда одним из самых вероятных авторов гола в игре с «Ахматом». На его забитый мяч дают коэффициент 2.03.

Матч состоится 24 мая и начнется в 16:30 мск.

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