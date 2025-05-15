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Канчельскис о Соболеве: «Тот, кто считает его форвардом, издевается над футболом. Классные нападающие по 30 голов за сезон должны забивать. У меня было 14 в «МЮ» на позиции вингера»

Андрей Канчельскис резко высказался о результативности Александра Соболева.

«Сколько Соболев забил за всю карьеру? Не понимаю, кто считает его классным нападающим. Классные нападающие – это Батистута и Кантона. А кто такой Соболев? Нападающие должны по 30 голов за сезон забивать. А Соболев забил пять мячей, и его сразу все стали называть супербомбардиром. Тот, кто считает Соболева нападающим, издевается над футболом.

Какой он нападающий с такой статистикой? Соболев до перехода в «Зенит» забил два гола, а от него все почему-то ждут хорошей результативности. Я играл на позиции крайнего полузащитника и за сезон в «Манчестер Юнайтед» забил 14 голов. А Соболев сколько забил?» – сказал экс-игрок «МЮ» и сборной России.

В текущем сезоне форвард «Зенита» Соболев провел 22 матча в Мир РПЛ, забил три гола и сделал один ассист. В Фонбет Кубке России на счету игрока 8 матчей, в которых он отметился тремя голами и одной результативной передачей.

Подробная статистика 28-летнего нападающего доступна по ссылке.

Кто выиграет РПЛ? Опрос после 28-го тура40045 голосов
КраснодарКраснодар
ЗенитЗенит
ЦСКАЦСКА
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Metaratings.ru
logoАлександр Соболев
logoЗенит
logoпремьер-лига Россия
logoМанчестер Юнайтед
logoпремьер-лига Англия
logoАндрей Канчельскис
logoЭрик Кантона
logoГабриэль Батистута
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