Итальяно хочет остаться в «Болонье», несмотря на интерес «Милана»
Винченцо Итальяно хочет остаться в «Болонье», несмотря на интерес «Милана».
Ранее сообщалось, что 47-летний специалист является главным кандидатом на пост главного тренера «россонери».
По информации Джанлуки Ди Марцио, Итальяно склоняется к тому, чтобы остаться в своем нынешнем клубе или, по крайней мере, отдать приоритет переговорам о продлении контракта. Он будет готов уйти только в том случае, если у него возникнут разногласия с руководством клуба по спортивным и финансовым вопросам.
Отмечается, что итальянец хочет продолжить сотрудничество с «Болоньей» в знак благодарности за доверие в этом сезоне.
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио
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