Винченцо Итальяно хочет остаться в «Болонье», несмотря на интерес «Милана».

Ранее сообщалось , что 47-летний специалист является главным кандидатом на пост главного тренера «россонери».

По информации Джанлуки Ди Марцио, Итальяно склоняется к тому, чтобы остаться в своем нынешнем клубе или, по крайней мере, отдать приоритет переговорам о продлении контракта. Он будет готов уйти только в том случае, если у него возникнут разногласия с руководством клуба по спортивным и финансовым вопросам.

Отмечается, что итальянец хочет продолжить сотрудничество с «Болоньей» в знак благодарности за доверие в этом сезоне.