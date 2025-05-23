Раньери о новом тренере «Ромы»: «Все сделано, президент решит, когда объявить. Позвонил брат: «Скажи хотя бы мне! Все спрашивают». Я ответил, что не говорю именно поэтому»
Клаудио Раньери заявил, что «Рома» определилась с новым главным тренером.
Итальянец покинет тренерский пост по окончании сезона.
«Конечно, это уже сделано. Но президент будет решать, когда объявить об этом.
Даже мой брат позвонил мне и сказал: «Скажи хотя бы мне! Все меня спрашивают». Я ответил: «Вот именно поэтому я тебе и не говорю, чтобы не разносить слухи».
Я сказал даже Вендитти: «Вы все узнаете 1 июля». Он парировал: «Если он [новый тренер] приедет в июле, он не будет знать игроков». Поэтому я ответил: «Я сам ему объясню», – рассказал Раньери.
Антонелло Вендитти – популярный итальянский певец, фанат «Ромы» и автор гимна клуба.
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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Football Italia
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