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Гендиректор «Балтики» об РПЛ: «Есть уверенность, что клуб возвращается всерьез и надолго. Такая задача стоит перед нами»

Директор «Балтики» заявил, что клуб намерен закрепиться в Мир РПЛ.

Калининградский клуб выиграл Мелбет Первую лигу и спустя год вернулся в высший дивизион. 

– Положены ли премиальные за выход в РПЛ и первое место?

– За выход в Премьер-лигу – да. Но не за первое место в таблице.

– Какая задача будет стоять перед «Балтикой» на новый сезон?

– Один из наших руководителей сказал, что перед клубом не стоит задача выжить любой ценой, задача – закрепиться в РПЛ и шаг за шагом, год за годом идти вперед и развиваться.

– В этот раз «Балтика» идет в РПЛ всерьез и надолго?

– Уверенность, что «Балтика» возвращается в Премьер-лигу всерьез и надолго, есть. И такая задача стоит перед нами, – сказал генеральный директор «Балтики» Равиль Измайлов.

Кто выиграет РПЛ? Опрос после 29-го тура43188 голосов
КраснодарКраснодар
ЗенитЗенит
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
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