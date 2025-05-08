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  • Дембеле – главный претендент на «Золотой мяч» по версии Goal. Ямаль – 2-й, Рафинья – 3-й, Донарумма – 4-й, Салах – 5-й, Мбаппе – 8-й, Винисиус – 15-й
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Дембеле – главный претендент на «Золотой мяч» по версии Goal. Ямаль – 2-й, Рафинья – 3-й, Донарумма – 4-й, Салах – 5-й, Мбаппе – 8-й, Винисиус – 15-й

Усман Дембеле остается фаворитом на завоевание «Золотого мяча» по версии Goal.

Спортивный портал обновил рейтинг претендентов на приз лучшему футболисту года. Вингер «ПСЖ» занимает первую строчку. 

Весь топ-20 выглядит так:

1. Усман Дембеле («ПСЖ»);

2. Ламин Ямаль («Барселона»);

3. Рафинья Диас («Барселона»);

4. Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ»);

5. Мохамед Салах («Ливерпуль»);

6. Педри («Барселона»);

7. Харри Кейн («Бавария»);

8. Килиан Мбаппе («Реал»);

9. Лаутаро Мартинес («Интер»);

10. Роберт Левандовски («Барселона»);

11. Хвича Кварацхелия («ПСЖ»);

12. Нуну Мендеш («ПСЖ»);

13. Витинья («ПСЖ»);

14. Джуд Беллингем («Реал»);

15. Винисиус Жуниор («Реал»);

16. Виктор Дьокереш («Спортинг»);

17. Ашраф Хакими («ПСЖ»);

18. Дензел Думфрис («Интер»);

19. Деклан Райс («Арсенал»);

20. Дезире Дуэ («ПСЖ»).

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Goal
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