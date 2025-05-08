Дембеле – главный претендент на «Золотой мяч» по версии Goal. Ямаль – 2-й, Рафинья – 3-й, Донарумма – 4-й, Салах – 5-й, Мбаппе – 8-й, Винисиус – 15-й
Усман Дембеле остается фаворитом на завоевание «Золотого мяча» по версии Goal.
Спортивный портал обновил рейтинг претендентов на приз лучшему футболисту года. Вингер «ПСЖ» занимает первую строчку.
Весь топ-20 выглядит так:
1. Усман Дембеле («ПСЖ»);
2. Ламин Ямаль («Барселона»);
3. Рафинья Диас («Барселона»);
4. Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ»);
5. Мохамед Салах («Ливерпуль»);
6. Педри («Барселона»);
7. Харри Кейн («Бавария»);
8. Килиан Мбаппе («Реал»);
9. Лаутаро Мартинес («Интер»);
10. Роберт Левандовски («Барселона»);
11. Хвича Кварацхелия («ПСЖ»);
12. Нуну Мендеш («ПСЖ»);
13. Витинья («ПСЖ»);
14. Джуд Беллингем («Реал»);
15. Винисиус Жуниор («Реал»);
16. Виктор Дьокереш («Спортинг»);
17. Ашраф Хакими («ПСЖ»);
18. Дензел Думфрис («Интер»);
19. Деклан Райс («Арсенал»);
20. Дезире Дуэ («ПСЖ»).
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Goal
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