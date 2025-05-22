  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Мостовой о работе тренером: «Я ни с кем не общался, ко мне никто не обращался, ничего не спрашивал»
46

Мостовой о работе тренером: «Я ни с кем не общался, ко мне никто не обращался, ничего не спрашивал»

Александр Мостовой рассказал, что никто не предлагал ему тренерскую работу.

«Я могу стать тренером московской команды? Было бы неплохо, другое дело, что у меня нет лицензии PRO. А так я ни с кем не общался, ко мне никто не обращался.

Последнее общение у меня было на матче ЦСКА с легендами, за что им лишний раз спасибо. Честно скажу, по тренерской работе никаких предложений, звонков не было, никто у меня ничего не спрашивал», – сказал бывший полузащитник сборной России. 

Кто выиграет РПЛ? Опрос после 29-го тура40226 голосов
КраснодарКраснодар
ЗенитЗенит
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Sport24
logoАлександр Мостовой
logoпремьер-лига Россия
logoЦСКА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
«Барселона» и Рафинья продлили контракт до 2028 года
820 минут назад
Канисарес о Модриче: «В «Реале» нет игроков лучше него. Клуб теряет иерархию, лидерство и пример для подражания»
621 минуту назад
Когда ехал дольше 2 минут и пришлось говорить с таксистом. Про футбол
40 минут назадТесты и игры
Ромеро из «Тоттенхэма» признан лучшим игроком сезона в ЛЕ. Бруну, Каземиро, Нико Уильямс, Викарио – в символической сборной
5сегодня, 16:37
Дзюба выбрал «Друзей» самым любимым сериалом, предпочтя его «Игре престолов», «Во все тяжкие» и «Острым козырькам»
102сегодня, 16:27
Мендеш о продлении контракта Ямаля с «Барсой»: «Нет никаких сомнений в том, что это произойдет. Никаких проблем, Ламин счастлив»
5сегодня, 16:26
Губерниев о срыве трансфера Вендела в «Ботафого»: «Он настоящий патриот «Зенита» и нашей страны. Молодец!»
24сегодня, 16:07
Роналду – покидающему «Реал» Модричу: «Спасибо за все, Лука! Для меня было большой честью разделить с тобой столько моментов»
19сегодня, 15:56
«Реал» рассматривает Энцо из «Челси» и Паласиоса из «Байера» как кандидатов на замену Модричу (Cadena SER)
66сегодня, 15:47
Тикнизян интересен «Краснодару» (Legalbet)
40сегодня, 15:28
Ко всем новостям
Последние новости
«Атлетико» и Барриос продлили контракт до 2030 года
10 минут назад
Фабрегас признан лучшим тренером месяца в Серии А второй раз подряд. У «Комо» 2 победы и ничья в мае
129 минут назад
Агент Лантратова о новом контракте с «Локо»: «У нас все договоренности есть, осталось подписать. Конкуренция никому и никогда не мешала»
143 минуты назад
Президент «Велеса» о слухах про назначение Мостового: «Переговоров мы не ведем и не вели. У нас не было таких планов. Не знаю, что за схема возникла на этот счет»
543 минуты назад
«Бешикташ» требует 30 млн евро за Жедсона, который интересен «Зениту»
956 минут назад
Чемпионат Германии. Переходный матч. «Хайденхайм» примет «Эльферсберг»
59 минут назад
Капелло – Дель Пьеро о тренерстве: «Не спеши. Может, стоит начать с молодежки и постепенно подниматься вверх. Игроки мыслят через «я», но тренер должен мыслить через «мы»
4сегодня, 16:16
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Иттифак» Вейналдума в гостях у «Аль-Ахли»
1сегодня, 16:10Live
Бэйл о победе «Тоттенхэма» в ЛЕ: «Клуб избавился от клейма. Эндж войдет в историю как легендарный тренер, выигравший европейский трофей»
3сегодня, 15:58
Аршавин о чемпионской гонке: «Болею за «Динамо»! Они могут остановить «Краснодар». «Зенит» победит «Ахмат», а дальше зависит не от их игры»
15сегодня, 15:32