Мостовой о работе тренером: «Я ни с кем не общался, ко мне никто не обращался, ничего не спрашивал»
Александр Мостовой рассказал, что никто не предлагал ему тренерскую работу.
«Я могу стать тренером московской команды? Было бы неплохо, другое дело, что у меня нет лицензии PRO. А так я ни с кем не общался, ко мне никто не обращался.
Последнее общение у меня было на матче ЦСКА с легендами, за что им лишний раз спасибо. Честно скажу, по тренерской работе никаких предложений, звонков не было, никто у меня ничего не спрашивал», – сказал бывший полузащитник сборной России.
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Sport24
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