Мостовой о работе тренером: «Сегодня после обеда обрывается телефон. Не ожидал, что моя карьера вызовет столько интереса. Только завтра что‑то прояснится»
Александр Мостовой рассказал, что получил звонки с предложениями по работе.
«Не думал, что все так получится. Сегодня после обеда обрывается телефон. Не ожидал, что моя карьера тренера вызовет столько интереса.
Друзья, к сожалению, сегодня не смогу ничего сказать, только завтра что‑то прояснится. Так что будем ждать завтрашнего дня, до скорой встречи», — сказал бывший полузащитник сборной России в своем телеграм‑канале.
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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: телеграм-канал Александра Мостового
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