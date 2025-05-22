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  • Мостовой о работе тренером: «Сегодня после обеда обрывается телефон. Не ожидал, что моя карьера вызовет столько интереса. Только завтра что‑то прояснится»
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Мостовой о работе тренером: «Сегодня после обеда обрывается телефон. Не ожидал, что моя карьера вызовет столько интереса. Только завтра что‑то прояснится»

Александр Мостовой рассказал, что получил звонки с предложениями по работе.

«Не думал, что все так получится. Сегодня после обеда обрывается телефон. Не ожидал, что моя карьера тренера вызовет столько интереса.

Друзья, к сожалению, сегодня не смогу ничего сказать, только завтра что‑то прояснится. Так что будем ждать завтрашнего дня, до скорой встречи», — сказал бывший полузащитник сборной России в своем телеграм‑канале.

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КраснодарКраснодар
ЗенитЗенит
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: телеграм-канал Александра Мостового
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