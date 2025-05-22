Президент «Велеса» о слухах про назначение Мостового: «Переговоров мы не ведем и не вели. У нас не было таких планов. Не знаю, что за схема возникла на этот счет»
Президент «Велеса» опроверг слухи о назначении Александра Мостового.
Ранее появилась информация, что экс-игрок сборной России может возглавить команду из LEON Второй лиги А.
«Переговоров с Александром Мостовым мы не ведем и не вели. У нас не было таких планов. Поэтому не знаю, что за схема сегодня возникла на этот счет», – сказал Евгений Шиленков.
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Чемпионат»
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