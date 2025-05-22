Пятибратов о вратарях в футболе: «Начнут активнее вовлекаться в атаку, станут бить по воротам, исполнять удары со стандартов, в том числе пенальти. Мы придем к этому»
Дмитрий Пятибратов высказал мнение о том, как изменится игра вратарей.
«Раньше вратарь отдавал мяч защитнику, и на этом его функции заканчивались. Сейчас все иначе. Футбол меняется.
Тренеры готовят комбинации, исходя из возможностей своих игроков, в том числе вратарей, способных отдавать пас далеко вперед. Мы видим это на примере нашего Игоря Акинфеева.
Таким образом, ты можешь иметь численное преимущество при атаке. Вратарь превращается в полевого игрока. Он может покинуть штрафную площадь и подниматься почти до центрального круга. Это ценный бонус, это круто.
В будущем мы увидим, как вратари начнут еще активнее вовлекаться в атаку. Станут бить по воротам, исполнять удары со стандартных положений, в том числе пенальти.
Мы придем к этому», – сказал бывший главный тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов.
Кто выиграет РПЛ? Опрос после 29-го тура43149 голосов
Краснодар
Зенит
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости