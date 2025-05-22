Пятибратов о вратарях в футболе: «Начнут активнее вовлекаться в атаку, станут бить по воротам, исполнять удары со стандартов, в том числе пенальти. Мы придем к этому»

Дмитрий Пятибратов высказал мнение о том, как изменится игра вратарей.

«Раньше вратарь отдавал мяч защитнику, и на этом его функции заканчивались. Сейчас все иначе. Футбол меняется.

Тренеры готовят комбинации, исходя из возможностей своих игроков, в том числе вратарей, способных отдавать пас далеко вперед. Мы видим это на примере нашего Игоря Акинфеева .

Таким образом, ты можешь иметь численное преимущество при атаке. Вратарь превращается в полевого игрока. Он может покинуть штрафную площадь и подниматься почти до центрального круга. Это ценный бонус, это круто.

В будущем мы увидим, как вратари начнут еще активнее вовлекаться в атаку. Станут бить по воротам, исполнять удары со стандартных положений, в том числе пенальти.

Мы придем к этому», – сказал бывший главный тренер «Факела » Дмитрий Пятибратов .