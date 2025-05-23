Мэр Гусь-Хрустального о повреждении трофея за победу в Кубке: «Даже если такая ситуация случилась, наши мастера могут оперативно изготовить новую хрустальную вазу»
Ранее стало известно, что хрустальный кубок, который должны были вручить победителю Суперфинала FONBET Кубка России, разбился при производстве. Сроки передачи трофея в РФС сместились с 19 на 23 мая и могут быть повторно перенесены.
«Завод выполнил все свои обязательства и передал их (детали – Спортс’‘) дальше для изготовления металлической оправы, потому что кубок состоит не только из хрусталя.
Наши мастера сделали все вовремя, в срок, передали. И даже если такая ситуация случилась, я уверен, что наши мастера могут так же оперативно изготовить новую хрустальную вазу, которая дальше превратится в кубок, и он обязательно будет вручен победителю Кубка России по футболу», – заявил Алексей Соколов, мэр города Гусь-Хрустальный, где производится кубок.
В суперфинале Фонбет Кубка России встретятся ЦСКА и «Ростов». Матч состоится 1 июня в «Лужниках».