Мендеш о продлении контракта Ямаля с «Барсой»: «Нет никаких сомнений в том, что это произойдет. Никаких проблем, Ламин счастлив»

Ламин Ямаль продлит контракт с «Барселоной» в ближайшее время.

Об этом рассказал агент вингера Жорже Мендеш . Сегодня он пообедал с игроком в ресторане La Bonaigua в Сан-Жуст-Десверне.

«Конечно, он продлит контракт, нет никаких сомнений в том, что это произойдет. Никаких проблем, он счастлив. Скоро продлит», – сказал Мендеш.

В текущем сезоне Ла Лиги Ямаль провел 34 матча, отличившись 9 голами и 13 ассистами. Подробную статистику 17-летнего футболиста можно найти здесь .

«Барселона» и Ямаль продлят контракт до 2030 года, зарплата и отступные значительно вырастут