Мендеш о продлении контракта Ямаля с «Барсой»: «Нет никаких сомнений в том, что это произойдет. Никаких проблем, Ламин счастлив»
Ламин Ямаль продлит контракт с «Барселоной» в ближайшее время.
Об этом рассказал агент вингера Жорже Мендеш. Сегодня он пообедал с игроком в ресторане La Bonaigua в Сан-Жуст-Десверне.
«Конечно, он продлит контракт, нет никаких сомнений в том, что это произойдет. Никаких проблем, он счастлив. Скоро продлит», – сказал Мендеш.
В текущем сезоне Ла Лиги Ямаль провел 34 матча, отличившись 9 голами и 13 ассистами. Подробную статистику 17-летнего футболиста можно найти здесь.
«Барселона» и Ямаль продлят контракт до 2030 года, зарплата и отступные значительно вырастут
Кто выиграет РПЛ? Опрос после 29-го тура43167 голосов
Краснодар
Зенит
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Diario Sport
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости