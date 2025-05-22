Деку о Ямале: «Я хочу, чтобы он выиграл «Золотой мяч». Рафинья великолепен, но посмотрим. Хотелось бы, чтобы приз взял игрок «Барсы»

Деку хотел бы, чтобы Ламин Ямаль получил «Золотой мяч».

Спортивный директор «Барселоны» ответил на вопрос о лучшей сделке клуба.

«Продление контракта с Ламином Ямалем . Я хочу, чтобы он выиграл «Золотой мяч ».

У нас есть несколько игроков, которые могут этого добиться, и Ламин – один из них. Рафинья , учитывая его сезон, великолепен, но посмотрим.

Конечно, я бы хотел, чтобы «Золотой мяч» выиграл игрок «Барсы», – сказал Деку .