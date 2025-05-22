Деку: «Барсе» нравятся Диас и Рэшфорд, но мы не можем говорить об игроках, у которых действующие контракты»
Деку заявил, что «Барселоне» нравятся Луис Диас и Маркус Рэшфорд.
«Нам нравится Луис [Диас], и нам нравится Рэшфорд, но мы не можем говорить о футболистах, у которых есть действующие контракты с другими клубами.
Для меня гораздо важнее – развить то, что мы уже имеем», – сказал спортивный директор «Барселоны».
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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Mundo Deportivo
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