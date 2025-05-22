Деку: «Барсе» нравятся Диас и Рэшфорд, но мы не можем говорить об игроках, у которых действующие контракты»

Деку заявил, что «Барселоне» нравятся Луис Диас и Маркус Рэшфорд.

«Нам нравится Луис [Диас ], и нам нравится Рэшфорд , но мы не можем говорить о футболистах, у которых есть действующие контракты с другими клубами.

Для меня гораздо важнее – развить то, что мы уже имеем», – сказал спортивный директор «Барселоны».