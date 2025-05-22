Месси выбрал любимый гол – головой «МЮ» в финале ЛЧ-2009. Его при помощи AI превратят в «произведение искусства» и продадут на аукционе, деньги пойдут на благотворительность

Лионель Месси выбрал любимый гол в своей карьере.

«Я забил много голов, которые могли бы быть еще более красивыми и ценными, но удар головой в финале Лиги чемпионов против «Манчестер Юнайтед » всегда был моим любимым», – сказал аргентинец.

Этот гол Месси забил в 2009 году, будучи игроком «Барселоны». Каталонский клуб тогда выиграл Лигу чемпионов, победив «Юнайтед» со счетом 2:0.

Художник Рефик Анадол при помощи искусственного интеллекта «превратит это взятие ворот в произведение искусства», которое будет продано на аукционе Christie’s. Картину представят 11 июня, торги пройдут с 15 по 22 июня.

Вырученные от продажи средства будут переданы нескольким некоммерческим организациям и пойдут на благотворительность. Так, собственный благотворительный фонд клуба сотрудничает с ЮНИСЕФ – эта партнерская кампания помогает обеспечивать доступ к качественным образовательным программам в пяти странах Латинской Америки и Карибского бассейна.