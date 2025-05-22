Рафинья о продлении контракта с «Барсой»: «Моя мечта – остаться здесь до конца карьеры, и я надеюсь добиться этого, показав лучшую игру. Я бы отдал все за эту футболку»

Рафинья Диас высказался о продлении контракта с «Барселоной».

Бразильский вингер подписал соглашение до 2028 года .

«Я разговаривал с президентом... Все руководители доверились мне во второй раз, и это очень приятно и очень важно для меня.

Еще один год я буду чувствовать себя одним из вас... Я очень счастлив. Я достиг личной цели. Я надеюсь и дальше приносить много радости нашим болельщикам. Как я уже говорил своей семье, моя мечта – остаться здесь до конца карьеры, и я надеюсь добиться этого, показав свою лучшую игру.

Я бы отдал все за эту футболку, я бы всегда выкладывался по максимуму на каждой тренировке и в каждом матче. В некоторых матчах я не так хорош... Но желание побеждать в этой футболке всегда является главной целью, и я изо всех стараюсь сил помогать команде.

Я надеюсь и дальше забивать много голов, отдавать много голевых передач и выигрывать много титулов в этой футболке. Моя личная цель – выигрывать титулы каждый год и радовать болельщиков тем, что мы делаем. Я хочу приносить радость болельщикам и людям в клубе. Моей целью всегда было завоевать как можно больше титулов в этой футболке. Так было с тех пор, как я перешел сюда, и так остается до сих пор», – сказал Рафинья.