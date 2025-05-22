Гасилин рассказал, что «Спартак» заплатил «Амкару» за победу над «Зенитом» в 2017-м: «Где-то полтора млн рублей. Это были хорошие бабки»

Алексей Гасилин вспомнил, как «Спартак» оплатил победу «Амкара» над «Зенитом».

В 19-м туре РПЛ сезона-2016/17 пермский клуб одержал на своем поле победу над «Зенитом » со счетом 1:0. Гасилин вышел в стартовом составе и отыграл 60 минут.

Чемпионом в итоге стал «Спартак », опередивший «Зенит» в турнирной таблице на восемь очков.

«В сезоне, когда «Спартак» стал чемпионом, «Зенит» приехал с Луческу в Пермь, это была моя первая игра в старте за «Амкар».

Мы выиграли 1:0, и «Спартак» нам щедро оплатил эту победу. Сколько? За «Зенит» у нас и так были двойные премиальные, плюс «Спартак» сверху накинул...

Где-то полтора миллиона рублей. Это были хорошие бабки», – сказал бывший нападающий «Амкара », выступающий сейчас за медиафутбольную «Банку ».