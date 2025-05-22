«Бешикташ» требует 30 млн евро за Жедсона, который интересен «Зениту»
«Бешикташ» потребует у «Зенита» 30 млн евро за Жедсона Фернандеша.
Петербуржцы пытались подписать хавбека летом прошлого года, но не смогли договориться с «Бешикташем» о трансфере. Несмотря на это, «Зенит» сохраняет интерес к Жедсону и может вновь попытаться подписать 26-летнего португальца предстоящим летом, как сообщалось ранее.
«Бешикташ» не продаст Жедсона меньше чем за 30 миллионов евро. Это подтверждено», – сказал турецкий спортивный журналист Серджан Дикме, освещающий жизнь «Бешикташа».
В этом сезоне чемпионата Турции Жедсон забил 6 голов в 32 матчах. Его подробная статистика – здесь.
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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Спорт-Экспресс»
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