«Бешикташ» требует 30 млн евро за Жедсона, который интересен «Зениту»

«Бешикташ» потребует у «Зенита» 30 млн евро за Жедсона Фернандеша.

Петербуржцы пытались подписать хавбека летом прошлого года, но не смогли договориться с «Бешикташем» о трансфере. Несмотря на это, «Зенит » сохраняет интерес к Жедсону и может вновь попытаться подписать 26-летнего португальца предстоящим летом, как сообщалось ранее.

«Бешикташ » не продаст Жедсона меньше чем за 30 миллионов евро. Это подтверждено», – сказал турецкий спортивный журналист Серджан Дикме, освещающий жизнь «Бешикташа».

В этом сезоне чемпионата Турции Жедсон забил 6 голов в 32 матчах. Его подробная статистика – здесь .