«Зенит» сохраняет интерес к Жедсону и может вновь попытаться подписать хавбека «Бешикташа» летом («СЭ»)

«Зенит» сохраняет интерес к Жедсону Фернандешу.

По информации «Спорт-Экспресса », клуб из Санкт-Петербурга рассматривает возможность возвращения к кандидатуре полузащитника «Бешикташа » предстоящим летом.

Напомним, «Зенит » пытался подписать Жедсона летом прошлого года, но не смог договориться с «Бешикташем» о трансфере. Минувшей зимой португальцем также интересовался «Спартак ».