«Зенит» сохраняет интерес к Жедсону и может вновь попытаться подписать хавбека «Бешикташа» летом («СЭ»)
«Зенит» сохраняет интерес к Жедсону Фернандешу.
По информации «Спорт-Экспресса», клуб из Санкт-Петербурга рассматривает возможность возвращения к кандидатуре полузащитника «Бешикташа» предстоящим летом.
Напомним, «Зенит» пытался подписать Жедсона летом прошлого года, но не смог договориться с «Бешикташем» о трансфере. Минувшей зимой португальцем также интересовался «Спартак».
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Спорт-Экспресс»
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