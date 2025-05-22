«Зениту» интересен Осипенко. Работа по трансферу не начата («СЭ»)
«Зенит» интересуется Максимом Осипенко.
По информации «Спорт-Экспресса», защитник «Ростова» находится в списках петербуржцев на усиление. При этом предметная работа по возможному переходу футболиста пока не начата.
Ранее сообщалось, что 31-летнего игрока хотел бы подписать «Краснодар». Кроме того, упоминалось об интересе «Динамо».
В этом сезоне футболист провел 38 матчей, забил 10 мячей и отдал 2 голевых передачи.
Transfermarkt оценивает стоимость Осипенко в 5 миллионов евро.
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Зенит
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Спорт-Экспресс»
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