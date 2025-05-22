«Зениту» интересен Осипенко. Работа по трансферу не начата («СЭ»)

«Зенит» интересуется Максимом Осипенко.

По информации «Спорт-Экспресса », защитник «Ростова » находится в списках петербуржцев на усиление. При этом предметная работа по возможному переходу футболиста пока не начата.

Ранее сообщалось, что 31-летнего игрока хотел бы подписать «Краснодар». Кроме того, упоминалось об интересе «Динамо».

В этом сезоне футболист провел 38 матчей, забил 10 мячей и отдал 2 голевых передачи.

Transfermarkt оценивает стоимость Осипенко в 5 миллионов евро.