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«Зениту» интересен Осипенко. Работа по трансферу не начата («СЭ»)

«Зенит» интересуется Максимом Осипенко.

По информации «Спорт-Экспресса», защитник «Ростова» находится в списках петербуржцев на усиление. При этом предметная работа по возможному переходу футболиста пока не начата.

Ранее сообщалось, что 31-летнего игрока хотел бы подписать «Краснодар». Кроме того, упоминалось об интересе «Динамо».

В этом сезоне футболист провел 38 матчей, забил 10 мячей и отдал 2 голевых передачи.

Transfermarkt оценивает стоимость Осипенко в 5 миллионов евро.

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КраснодарКраснодар
ЗенитЗенит
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Спорт-Экспресс»
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