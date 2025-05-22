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Капелло – Дель Пьеро о тренерстве: «Не спеши. Может, стоит начать с молодежки и постепенно подниматься вверх. Игроки мыслят через «я», но тренер должен мыслить через «мы»

Фабио Капелло дал Алессандро Дель Пьеро советы о том, как стать тренером.

Вчера бывший нападающий «Ювентуса» получил тренерскую лицензию

О работе с Дель Пьеро

«Что ж, я должен сказать, что у меня был период, когда Дель Пьеро играл очень мало. Однако, будучи большим профессионалом, он всегда тренировался по максимуму, даже если был явно не согласен [со своей ролью].

Как это случается со всеми бывшими футболистами, если однажды он сядет на тренерскую скамью, то поймет, что значит принимать непопулярные решения».

О том, видит ли он Алессандро в роли тренера

«Да, потому что он всегда был умным. У него есть характер, он прекрасно говорит по-английски и не импульсивен. Когда он перестал играть, он не сразу начал новую карьеру: он был обозревателем, экспертом... Он всегда отличался классом, трезвостью ума и профессионализмом. Он такой во всем, что делает».

О том, как начать тренерскую карьеру

«Просто не спеши. Не торопи события. Может быть, стоит начать с молодежной команды и постепенно подниматься вверх.

Возьмем Пирло: планировалось, что он начнет в «Юве» U23, этот путь был правильным. Затем он оказался в первой команде, даже не поработав с молодежкой, и, несмотря на то, что выиграл два трофея, был отправлен в отставку.

Но тренерство – это другая профессия: требуется время, чтобы научиться, повзрослеть, набраться опыта. Футболисты, даже чемпионы, склонны мыслить через «я»; как тренер, ты должен мыслить только через «мы», – сказал бывший тренер «Милана», «Реала» и сборной России в интервью La Gazzetta dello Sport. 

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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: ilBiancoNero
logoЮвентус
logoФабио Капелло
logoАлессандро Дель Пьеро
logoАндреа Пирло
logoсерия А Италия
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