Артета о победе «Тоттенхэма» в ЛЕ: «У них было много трудностей, но они добились прекрасного результата. Это спорт, остается лишь поздравить их»
Микель Артета поздравил «Тоттенхэм» с победой в Лиге Европы.
В финале турнира «шпоры» обыграли «Манчестер Юнайтед» со счетом 1:0.
«Остается лишь поздравить их. Они чемпионы, на пути к этому многое нужно с делать правильно. Думаю, на протяжении сезона у них было множество препятствий и трудностей, но в итоге им удалось добиться прекрасного результата. Так что их нужно поздравить.
Это спорт, и я уверен, что они сделали все, что в их силах, чтобы добиться этого, и они действительно счастливы», – сказал главный тренер «Арсенала».
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Sky Sports
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