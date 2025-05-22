Артета о победе «Тоттенхэма» в ЛЕ: «У них было много трудностей, но они добились прекрасного результата. Это спорт, остается лишь поздравить их»

Микель Артета поздравил «Тоттенхэм» с победой в Лиге Европы.

В финале турнира «шпоры» обыграли «Манчестер Юнайтед » со счетом 1:0.

«Остается лишь поздравить их. Они чемпионы, на пути к этому многое нужно с делать правильно. Думаю, на протяжении сезона у них было множество препятствий и трудностей, но в итоге им удалось добиться прекрасного результата. Так что их нужно поздравить.

Это спорт, и я уверен, что они сделали все, что в их силах, чтобы добиться этого, и они действительно счастливы», – сказал главный тренер «Арсенала ».