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Николай Наумов: «Даже хорошо, если «Зенит» не станет чемпионом. Бразильцы вытворяют что хотят – надо обратить внимание на своих ребят, как в «Локо»

Николай Наумов считает, что «Краснодар» станет чемпионом Мир РПЛ.

«Быки» лидируют в турнирной таблице чемпионата, опережая идущий вторым «Зенит» на 1 очко. В 30-м туре петербуржцы на своем поле сыграют с «Ахматом», а краснодарцы дома примут московское «Динамо».

– Я думаю, что в этот раз «Краснодар» обыграет «Динамо». Хотя динамовцы приедут очень злые, потому что в прошлом сезоне они там проиграли золотые медали… Все же видели и слышали слова Ролана Гусева, который сказал, что нельзя им дать возможность стать чемпионами в матче с нами. «Динамо» будет очень стараться, но «Краснодар» все-таки додавит. Потому что поддержка трибун и осознание того, за что идет борьба. Но игра будет, наверное, неинтересная – в плане того, что голов будет мало. Возможно, 1:0 или 2:1 в пользу хозяев.

– Для «Зенита» потеря чемпионства в год столетия – ощутимый удар?

– «Зенит» сейчас делает вид, что нет, что все равно будет праздник в честь столетия. Но на самом деле – это удар, и удар неслабый. И самое главное не в том, что не будет трофея даже, а в том, что каждый год «Зенит» играет все хуже и хуже. В прошлом году они едва выиграли, но выводов не сделали. И на следующий год может быть еще хуже, если команда не поменяет вектор развития.

Бразильцы что хотят, то вытворяют… Это неправильно, и никакой пользы для российского футбола от этого нет. И может быть, даже хорошо, если «Зенит» не станет чемпионом – наконец подумают, что что-то в системе нужно менять, обратить внимание на свою школу и своих молодых ребят, как, например, в «Локомотиве», где подрастают хорошие футболисты, – отметил бывший президент железнодорожников.

Кто выиграет РПЛ? Опрос после 29-го тура43157 голосов
КраснодарКраснодар
ЗенитЗенит
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «РБ Спорт»
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