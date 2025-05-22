«Динамо» может выплатить Личке до 60 млн рублей за досрочное расторжение контракта – 7-8 зарплат (Иван Карпов)

Марцел Личка может получить от «Динамо» до 60 млн рублей в качестве неустойки.

Клуб объявил об отставке экс-тренера 1 мая.

В контракте специалиста было указано, что если команда при Марцеле занимает место в пятерке, то соглашение автоматически продлевается еще на сезон. Однако клуб уволил чеха до окончания чемпионата, когда бело-голубые шли как раз на 5-й строчке, отмечает инсайдер Иван Карпов.

Вместе с тем в договоре был и другой пункт: по нему «Динамо » могло расторгнуть контракт с Личкой по ходу сезона и выплатить компенсацию лишь до его конца. В связи с неоднозначностью в формулировках стороны должны найти компромисс.

Сейчас «Динамо» и Личка ведут переговоры о компенсации, при которой тренер может получить 7-8 зарплат. Это сумма от 570 до 660 тысяч евро при годовом окладе Марцела в 1 млн евро.