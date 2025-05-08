Орлов об отставке Лички из «Динамо»: «Как можно так унизить тренера? Это же позорище! Несолидно так поступать. Такие сейчас у нас руководители футбола»

Геннадий Орлов негативно воспринял отставку Марцела Лички.

1 мая бело-голубые сообщили об увольнении главного тренера команды. Вместо него исполняющим обязанности главного тренера стал Ролан Гусев. Команда находится на пятой позиции в таблице Мир РПЛ .

«В последнем выпуске программы «Футбольная столица» я заступился за Марцела Личку .

Как можно за четыре тура до конца так унизить тренера? Это же позорище! Несолидно так поступать. Такие сейчас у нас руководители футбола…

Мы подсчитали: в РПЛ всего четыре тренера работают в своих клубах не меньше двух лет: Семак, Рахимов, Осинькин и Галактионов. Всего четыре на 16 команд! Восемь отставок за чемпионат.

Воронеж вообще умудрился двух тренеров поменять за один сезон. Что может сделать тренер за такой короткий промежуток времени? Как поставить игру? Тем более когда к нему приходят футболисты, взятые не им.

У того же «Динамо » атака приличная, а защитников нет. Бальбуэна – капитан команды, игрок сборной Парагвая, а в защите проходной двор», – сказал комментатор Геннадий Орлов .