Артета о титуле АПЛ в следующем году: «Арсенал» способен на это, мы все так чувствуем. Я не могу контролировать все – судей, доступность игроков, расписание»
Микель Артета считает, что «Арсенал» может победить в АПЛ в следующем сезоне.
«Мы все чувствуем одинаково, что способны [на это]. Это не просто мечта или то, что вы хотите сделать. Вопрос в том, есть ли у нас все необходимое?
Даже если есть, существует много вещей, которые сыграют свою роль в победе. Много вещей.
Выступления, доступность игроков, судьи, расписание, с кем вы играете, когда, в какой они форме, сколько дней у вас есть на восстановление, и потом случайности футбола. Это я не могу контролировать», – заявил главный тренер «Арсенала».
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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Sky Sports
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