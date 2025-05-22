Артета о титуле АПЛ в следующем году: «Арсенал» способен на это, мы все так чувствуем. Я не могу контролировать все – судей, доступность игроков, расписание»

Микель Артета считает, что «Арсенал» может победить в АПЛ в следующем сезоне.

«Мы все чувствуем одинаково, что способны [на это]. Это не просто мечта или то, что вы хотите сделать. Вопрос в том, есть ли у нас все необходимое?

Даже если есть, существует много вещей, которые сыграют свою роль в победе. Много вещей.

Выступления, доступность игроков, судьи, расписание, с кем вы играете, когда, в какой они форме, сколько дней у вас есть на восстановление, и потом случайности футбола. Это я не могу контролировать», – заявил главный тренер «Арсенала ».