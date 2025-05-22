Суперкубок России может пройти в Нижнем Новгороде или Москве, обсуждался Саранск («РБ Спорт»)

Суперкубок России может пройти в Нижнем Новгороде или Москве.

По информации «РБ Спорт», в РФС рассматривают несколько вариантов для места проведения матча за OLIMPBET Суперкубок России.

В матче за Суперкубок сыграют чемпион страны («Краснодар » или «Зенит ») и обладатель FONBET Кубка России («Ростов » или ЦСКА ).

Встреча состоится 12 или 13 июля.

Среди вариантов места проведения есть Москва и Нижний Новгород, на начальном этапе обсуждения также был Саранск.