Суперкубок России может пройти в Нижнем Новгороде или Москве, обсуждался Саранск («РБ Спорт»)
Суперкубок России может пройти в Нижнем Новгороде или Москве.
По информации «РБ Спорт», в РФС рассматривают несколько вариантов для места проведения матча за OLIMPBET Суперкубок России.
В матче за Суперкубок сыграют чемпион страны («Краснодар» или «Зенит») и обладатель FONBET Кубка России («Ростов» или ЦСКА).
Встреча состоится 12 или 13 июля.
Среди вариантов места проведения есть Москва и Нижний Новгород, на начальном этапе обсуждения также был Саранск.
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Краснодар
Зенит
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «РБ Спорт»
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