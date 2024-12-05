«Милан» показал красно-черную домашнюю форму на новый сезон – с красно-белой эмблемой

«Милан» представил домашнюю форму на предстоящий сезон.

«Милан» и Puma рады представить долгожданную домашнюю форму «россонери» на сезон-2025/26, дизайн которой призван отдать дань уважения одному из исторических символов клуба.

Представленное основателем Гербертом Килпином в 1899 году, видение клуба заключалось в том, чтобы стать «командой дьяволов». Он заявлял: «Наши цвета будут красными, как пламя, и черными, чтобы вызывать страх у наших противников». С тех пор символ дьявола стал отличительной чертой клуба, узнаваемой болельщиками по всему миру. Мечта Килпина в конечном итоге воплотилась в жизнь, заложив основу для наследия, которое продолжает расти вот уже 125 лет.

В новой домашней форме сезона-2025/26 культовые красные и черные цвета украшены пламенем и огненно-красной эмблемой. Это современная интерпретация исторических корней клуба и воплощение чертовски потрясающей формы для игроков и болельщиков.

Новая домашняя форма дебютирует на поле 24 мая, когда «Милан» встретится с «Монцей» в своем последнем матче Серии А», – говорится на сайте «Милана».

Фото: acmilan.com