«Тоттенхэм» выиграл Лигу Европы через 17 дней после завоевания Кейном первого трофея в карьере
«Тоттенхэм» и Харри Кейн выиграли трофеи в один месяц.
Лондонский клуб стал победителем Лиги Европы, обыграв «Манчестер Юнайтед» в финале турнира со счетом 1:0.
4 мая бывший нападающий «шпор» Харри Кейн стал чемпионом Германии в составе «Баварии». Это первый трофей в его карьере.
Таким образом, «Тоттенхэм» и Кейн завоевали титулы с разницей в 17 дней.
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
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