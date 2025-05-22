«Тоттенхэм» выиграл Лигу Европы через 17 дней после завоевания Кейном первого трофея в карьере

«Тоттенхэм» и Харри Кейн выиграли трофеи в один месяц.

Лондонский клуб стал победителем Лиги Европы , обыграв «Манчестер Юнайтед » в финале турнира со счетом 1:0.

4 мая бывший нападающий «шпор» Харри Кейн стал чемпионом Германии в составе «Баварии». Это первый трофей в его карьере.

Таким образом, «Тоттенхэм » и Кейн завоевали титулы с разницей в 17 дней.