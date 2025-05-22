Разбор Палагина и Лукомского.

«Тоттенхэм» победил «МЮ» в финале Лиги Европы (1:0) . Четвертая победа «шпор» в очных матчах этого сезона. «Тоттенхэм» укрепил имидж спецов по манчестерским клубам, «Сити» тоже получал от лондонцев дважды. В то же время сценарий максимально далекий от классики Энджа Постекоглу.

«Тоттенхэм» подходил к финалу без Джеймса Мэддисона, Деяна Кулусевски и ряда менее значимых игроков. Пограничный случай – Сон Хын Мин. Кореец восстановился после травмы и отыграл против «Астон Виллы» в пятницу, но, по словам Постекоглу, еще не готов на 100 процентов. Капитан «шпор» начал на скамейке, слева появился Ришарлисон.

Рубен Аморим выставил максимально смелое (на бумаге) сочетание – с сюрпризами. Стартовали Люк Шоу (как левый центральный защитник) и Мэйсон Маунт: ему дорогу открыл Бруну Фернандеш, потому что он появился в опорной зоне рядом с Каземиро – впереди образовался свободный слот. Забежим вперед: качественного перфоманса в атаке не получилось, но фиксируем само намерение насытить состав атакующими игроками.

Бетонный центр «Тоттенхэма» = закрытый рисунок встречи

С учетом травм Мэддисона, Кулусевски и даже Лукаса Бергвалля «Тоттенхэм» остался без трех самых креативных полузащитников. Конфигурация Ив Биссума, Родриго Бентанкур, Пап Сарр – самое оборонительное трио Постекоглу. Этот вариант дает в первую очередь сдерживание соперника.

Без мяча Сарр расположился под нападающим, а Биссума и Бентанкур составили пару в опорной. Все давали огромный объем.

Получился мастер-класс в плотности игры, смещений в рамках схемы и перекрытия линий передач, а вот с открываниями в чужой опорной – беда. У «МЮ» тут была потенциальная уязвимость. Аморим выпустил Бруну, а он периодически бросал весь центр на Каземиро.

Зоны вокруг бразильца просто не использовали, атаки «Тоттенхэма» шли на фланги.

Трио «шпор» прекрасно потушило угрозу соперника, но сковало креативность собственной команды. В рисунке, где получилось выжать гол первыми, плюсы от этого хода вышли на первый план.

Финал – тотальное упрощение с игры с обеих сторон

Вряд ли кого-то удивило, что команды с 16-го и 17-го места в АПЛ выдали по качеству матч уровня Чемпионшипа. Сюрприз – попытка подражать Чемпионшипу даже в стиле. Этим сквозило из обоюдного желания упростить игру. В жертву приносили даже относительно удобные и натренированные приемы.

Олицетворение подхода – тотальный отказ от коротких розыгрышей. Не рисковали подставиться под прессинг и сразу переносили игру на чужую половину. По итогам матча доля длинных передач от вратаря Гульельмо Викарио – 80%, при этом у Андре Онана – 43%.

Показатель камерунца – не внезапное озарение, а лишь результат автобуса «шпор» во втором тайме (перед этим вполне конкурировал с Викарио за звание самого прямолинейного вратаря).

Следствие такого рисунка – крайние защитники «Тоттенхэма» не в ложных, а в классических ролях. В типичном сценарии Педро Порро и Дестини Удоджи смещаются в середину и помогают с розыгрышами (уводят соперников или отыгрываются в пас). В этот раз строго огибали фланг. Прослеживалось даже перед голом, подтолкнувшим избегать рисков дополнительно. Точность передач фиксируют манеру. Порро не добрался даже до 50%, Удоджи еле перевалил за 60%.

Упрощение стороны «МЮ» – попытки из каждого фола «шпор» сделать стандарт. Возможно, вдохновились перфомансом «Арсенала» в матчах с «ПСЖ». Возможно, держали в уме, что Викарио плох на выходах, и старались дополнительно проверить вратаря. Не стеснялись и грузили в штрафную, даже после фола в центре поля. Во втором тайме ставка могла даже сыграть. Намерения идеально вписались в характер игры.

Классический гол Бреннана Джонсона

Валлиец – гений эпизодов, как в финале .

После перехода в «Тоттенхэм» умудрился забить уже девять мячей в АПЛ из вратарской. Лучший результат среди всех игроков, кто не форварды. Фишка Джонсона – идеальный тайминг рывков и открывания в слепой для защитников зоне. Шоу и Патрик Доргу запутались, хотя Бреннан весь эпизод был перед глазами.

Открывания Джонсона – пример того, как игроку из контратакующей команды (перед «Тоттенхэмом» был «Ноттингем Форест») адаптироваться в топ-клубе, где меньше пространства для рывков. Когда-то похожую эволюцию совершил Рахим Стерлинг: у Пепа Гвардиолы англичанин стал символом легких (но только на первый взгляд) замыканий из вратарской. Джонсон идет аналогичным путем.

Эндж подстроился под Аморима

Травмированные Мэддисон и Кулусевски – десятки разного типа. Джеймс – скорее классическая, Деян – фланговая. По ходу сезона Эндж даже пробовал вариант с выходом обоих в центре (калька с Давида Сильвы и Кевина де Брюйне в «Сити») и умножением их качеств. Потеряв обоих, Постекоглу выбирал из двух путей.

Первый – сохранить нацеленность на атаку, но с помощью игроков другого профиля. При желании Эндж мог сыграть в двух нападающих (такой вариант недавно пробовали в АПЛ). Подходящие опции были на скамейке.

Второй – выставить оборонительный вариант и сыграть от соперника. Тренер выбрал этот вариант. Номинальную десятку у «шпор» сыграл опорник Сарр, а внутри структуры было несколько явных подстроек.

Самая необычная – Родриго Бентанкур как персональщик для Мэйсона Маунта. Уругваец настолько строго следовал заданию, что иногда опускался пятым защитником. Благодаря этому «Юнайтед» не удавалось перегрузить последнюю линию, а Маунту – проникать в зоны между крайним защитником и центральным (фишка Мэйсона по периоду Томаса Тухеля в «Челси»).

Еще одна подстройка касалась Амада. Чтобы создать максимальную плотность в его зоне, Эндж запретил вингеру с ближнего фланга прессинговать. Большую часть матча задание выполнял Ришарлисон. На финальном отрезке его функции перешли Сону.

Из-за крутости Амада, он обострял даже под такой опекой, именно безупречным исполнение плана назвать нельзя. При этом отзащищались сильно лучше обычной версии «Тоттенхэма» в АПЛ. Подстройки Энджа были точно не лишними.

Матч превратился в проверку позиционки «МЮ». Провалено

Из-за оборонительного сочетания «Тоттенхэма» и фактора первого гола матч превратился в бесконечный тест идей «Юнайтед» для позиционной атаки: команда получила 73% владения, но большую часть матча страдала с мячом, а не атаковала с подлинной остротой.

Два лучших момента – стандарт (с ошибкой Викарио на выходе ) и подключение Шоу при финальном навале. Могло хватить для гола, но недостаточно, чтобы фиксировать позитив в ключевой стадии матча.

Позиционная атака – все еще самый сырой аспект «МЮ» Аморима. Именно сырой, а не ужасный. Четко видно, как команда пытается расположиться и что хочет делать, но на уровне деталей механизмы барахлят. Результат – вспышки и эпизоды, но без цельности.

В первой половине «Юнайтед» атаковал в структуре 3-1-5-1. Бруну сразу поднимался в чужую опорную, Нуссаир Мазрауи тоже смещался туда, а Амад и Доргу занимали максимально высокие позиции на флангах.

Было несколько перспективных заходов после переводов на латералей, но в целом «Тоттенхэм» контролировал соперника – особенно с учетом своевременных спусков Бентанкура в линию защиты.

Во втором тайме при 0:1 к этому наполнению сначала добавилась более смелая роль Шоу – подключался как дополнительный фланговый защитник; на его краю часто возникал перспективный перегруз.

Следующим этапом был финальный навал с Харри Магуайром в роли нападающего (оставался там на протяжении всей атаки). Об этом еще поговорим.

«МЮ» в атаке – тренерская и управляемая команда, но пока плохо обученная в деталях. Внутри описанных механизмов решения принимают слишком медленно, а игрокам пока не хватает синхронности в мышлении.

Финальный отрезок – тактическое фехтование Постекоглу с Аморимом

Лучшие моменты в матче «МЮ» создал сразу после выхода Джошуа Зиркзе во втором тайме. Классический маневр голландца – опуститься за мячом, стянуть одного из центральных защитников «шпор» и запустить в пространство партнера. В комплекте типичные для Зиркзе тонкость и спокойствие.

Чтобы не допускать подобных моментов впредь, Постекоглу отреагировал выходом Кевина Дансо и переходом на тройку центральных защитников.

Появилась дополнительная подстраховка: даже если кто-то из защитников следует за Зиркзе, сзади остаются еще двое.

Далее ход Аморима. Чтобы поддержать Зиркзе, португалец отправил в нападение Магуайра. Не самый редкий ход для «МЮ» в последнее время, а тут еще и актуальный, учитывая перестановку Постекоглу.

Во время финального штурма к Зиркзе и Магуайру присоединился Каземиро. «Юнайтед» окончательно перешел на бомбардировку навесами. С 75-й минуты – аж 14 подач. На этом отрезке решалось, какая пропорция дуэлей останется за командами. «Шпоры» оказались сильнее благодаря топовой игре тройки Дансо-Ромеро-Ван де Вен и поддержке партнеров.

Постекоглу больше не догматик

Помните времена, когда «Тоттенхэм» оставался последней команды Европы без дальнего розыгрыша от ворот? Первый вынос случился в 10-м туре – в самом конце выигранного матча. В топ-5 лигах не было более верной коротким розыгрышам команды. Да-да, все это про нынешний сезон!

Такая деталь – лишь самая яркая из общего портрета Постекоглу, который прославлял романтичный взгляд на футбол и даже вдевятером не опускал высокую линию защиты. Эндж был догматиком атакующего футбола – и, кажется, даже гордился, а не обижался, когда его так называли.

Финал ЛЕ с 27% владения, низким блоком, выходом третьего центрального защитника для удержания счета, эффективными, но бесстыдными затяжками времени – радикальная трансформация, но это плохо в лишь в концепции верности идеалам.

В остальном «Тоттенхэм» заслужил лишь аплодисментов. В новой роли команда была эффективна. Так хорошо вжились в образ, что периодически все 11 игроков оказывались внутри штрафной.

«Шпоры» были прекрасно организованы в низком блоке и оборонялись вообще без пассажиров. Каждый игрок бился за каждый сантиметр поля. В этом есть свой шарм, но нельзя не зафиксировать: Постекоглу выиграл, показав, что может быть добротным тренером другого типажа, а не переспорил критиков, до упора и без оглядки на обстоятельства следуя своим путем.

Он долго пытался, но во второй половине сезона все же сдался. «Тоттенхэм» из финала ЛЕ – не разовая акция. В каждом матче, начиная с четвертьфинала против «Айнтрахта», команда больше обычного ставила на контратаки и отталкивалась от соперников.

Яркой фиксацией тренда стал ответный полуфинал против «Буде-Глимта» с 31% владения. В финале «шпоры» переплюнули даже это, но вполне по делу победили.

«Всегда беру трофей во 2-м сезоне». Постекоглу сдержал обещание 👏

Этот «Манчестер Юнайтед» заслуживает только забвения