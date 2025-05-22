Онана проиграл 3 из 3 матчей в финалах еврокубков – английским клубам во всех случаях
Андре Онана проиграл каждый из трех финалов еврокубков.
Голкипер в составе «Манчестер Юнайтед» уступил «Тоттенхэму» (0:1) в финальном матче Лиги Европы.
В сезоне-2016/17, выступая за «Аякс», вратарь проиграл «Манчестер Юнайтед» (0:2) в финале Лиги Европы.
В сезоне-2022/23, играя за «Интер», Андре Онана уступил «Манчестер Сити» (0:1) в финале Лиги чемпионов.
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
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