Онана проиграл 3 из 3 матчей в финалах еврокубков – английским клубам во всех случаях

Андре Онана проиграл каждый из трех финалов еврокубков.

Голкипер в составе «Манчестер Юнайтед» уступил «Тоттенхэму» (0:1) в финальном матче Лиги Европы .

В сезоне-2016/17, выступая за «Аякс», вратарь проиграл «Манчестер Юнайтед » (0:2) в финале Лиги Европы.

В сезоне-2022/23, играя за «Интер», Андре Онана уступил «Манчестер Сити» (0:1) в финале Лиги чемпионов.