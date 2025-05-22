Рой Кин: «Тоттенхэм» критиковали как никого другого, но в этом сезоне они выиграли больше трофеев, чем «Арсенал»

Рой Кин высказался о победе «Тоттенхэма» в Лиге Европы.

Команда Энджа Постекоглу завоевала трофей, победив «Манчестер Юнайтед» со счетом 1:0 в решающем матче турнира.

«В этом сезоне «шпоры» выиграли больше трофеев, чем «Арсенал ». Если сравнивать с другими клубами, то их критиковали как никого другого.

Они, конечно, играли не в своем стиле. Они очень хорошо оборонялись, их игра в атаке была не самой лучшей, но это не имеет большого значения. Что касается критики за последние несколько лет, мы говорили, что у них прекрасный стадион, но главное – выигрывать трофеи.

Теперь они могут потрогать этот трофей и по-настоящему насладиться им. Когда игроки вернутся на предсезонку, они будут знать, что попали в Лигу чемпионов, и это произведет фантастический эффект на клуб», – сказал бывший игрок «Манчестер Юнайтед » в эфире CBS Sports.