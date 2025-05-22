Бруну, Эль-Кааби и Хег с 7 голами стали лучшими бомбардирами ЛЕ, Шерки с 8 пасами – лучшим ассистентом

Бруну Фернандеш стал одним из лучших бомбардиров Лиги Европы в этом сезоне.

Полузащитник «Манчестер Юнайтед » забил 7 голов – больше нет ни у кого. Первую строчку с ним разделили Аюб Эль-Кааби из «Олимпиакоса » и Каспер Хег из «Буде-Глимт».

Лучшим ассистентом Лиги Европы стал Райан Шерки из «Лиона ». На его счету 8 результативных передач.