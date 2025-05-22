Бруну, Эль-Кааби и Хег с 7 голами стали лучшими бомбардирами ЛЕ, Шерки с 8 пасами – лучшим ассистентом
Бруну Фернандеш стал одним из лучших бомбардиров Лиги Европы в этом сезоне.
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» забил 7 голов – больше нет ни у кого. Первую строчку с ним разделили Аюб Эль-Кааби из «Олимпиакоса» и Каспер Хег из «Буде-Глимт».
Лучшим ассистентом Лиги Европы стал Райан Шерки из «Лиона». На его счету 8 результативных передач.
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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт УЕФА
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