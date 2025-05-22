«МЮ» проиграл 20 матчей впервые с сезона-1973/74. Тогда клуб вылетел из высшей лиги Англии

«Манчестер Юнайтед» больше 50 лет не проигрывал так часто, как в этом сезоне.

Команда Рубена Аморима уступила «Тоттенхэму » (0:1) в финале Лиги Европы . Это поражение стало 20-м для манкунианцев в текущем сезоне (21-м с учетом проигранной «Фулхэму» серии пенальти в Кубке Англии). «МЮ » не проигрывал так много матчей с сезона-1973/74. Тогда клуб потерпел 22 поражения и вылетел из высшей лиги Англии.