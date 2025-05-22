«МЮ» проиграл 4 из 5 последних матчей
«Манчестер Юнайтед» выиграл лишь один из пяти последних матчей.
Команда Рубена Аморима уступила «Тоттенхэму» (0:1) в финале Лиги Европы.
За последние три с половиной недели манкунианцы также проиграли «Челси» (0:1), «Вест Хэму» (0:2) и «Брентфорду» (3:4) в АПЛ. Единственная победа – над «Атлетиком» (4:1) в полуфинале ЛЕ.
В заключительном матче сезона «МЮ» примет «Астон Виллу». Это произойдет 25 мая.
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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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