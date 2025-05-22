«МЮ» проиграл 4 из 5 последних матчей

«Манчестер Юнайтед» выиграл лишь один из пяти последних матчей.

Команда Рубена Аморима уступила «Тоттенхэму » (0:1) в финале Лиги Европы .

За последние три с половиной недели манкунианцы также проиграли «Челси» (0:1), «Вест Хэму» (0:2) и «Брентфорду» (3:4) в АПЛ . Единственная победа – над «Атлетиком» (4:1) в полуфинале ЛЕ.

В заключительном матче сезона «МЮ » примет «Астон Виллу». Это произойдет 25 мая.