«Тоттенхэм» выиграл ЛЕ/Кубок УЕФА в 3-й раз в истории и впервые с 1984-го
«Тоттенхэм» впервые с 1980-х выиграл международный трофей.
Команда тренера Энджа Постекоглу одолела «Манчестер Юнайтед» (1:0) в финале Лиги Европы.
«Шпоры» выиграли ЛЕ (ранее – Кубок УЕФА) в третий раз в истории. Впервые это произошло в 1972-м, во второй раз – в 1984-м.
Кто выиграет РПЛ? Опрос после 29-го тура36596 голосов
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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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