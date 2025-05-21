«Тоттенхэм» выиграл ЛЕ/Кубок УЕФА в 3-й раз в истории и впервые с 1984-го

«Тоттенхэм» впервые с 1980-х выиграл международный трофей.

Команда тренера Энджа Постекоглу одолела «Манчестер Юнайтед » (1:0) в финале Лиги Европы .

«Шпоры» выиграли ЛЕ (ранее – Кубок УЕФА) в третий раз в истории. Впервые это произошло в 1972-м, во второй раз – в 1984-м.