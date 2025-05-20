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Семшов о Станковиче: «Нельзя вести себя как тренер трактористов из колхоза – к чему эти постоянные крики на арбитров? Надо проявлять больше уважения к стране, где работаешь»

Игорь Семшов призвал тренера «Спартака» Деяна Станковича уважать Россию.

«Спартак» в Самаре играл резервным составом, и это логично, не вижу тут проблем. На неделе был матч Кубка, отдано много сил, пауза между играми небольшая, плюс перелет, – нет никаких вопросов к Станковичу. В отличие от матча с «Ростовом», где был целый концерт и было удаление, причем абсолютно заслуженное.

Надо больше уважения к стране, где ты работаешь, проявлять. Нельзя вести себя как тренер трактористов из колхоза – к чему эти крики постоянные на арбитров? Ты большой игрок в прошлом, а сейчас работаешь в самой популярной команде страны. Точно только судьи во всем виноваты?

«Спартак» получил большой удар в матче с ростовчанами, и не думаю, что основа бы в этом матче выглядела лучше. Абсолютно оправданное решение Станковича – дать шанс тем, кто мало играл.

«Спартаку» же сейчас надо думать о том, как усилить состав на следующей сезон, если есть цели бороться за титул. Надо усиливать края обороны, центр поля и атаку», – сказал бывший полузащитник «Динамо», «Зенита» и сборной России Семшов.

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Мне не хочется, чтобы Станкович тренировал «Спартак». Его поведение отталкивает

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Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «РБ Спорт»
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