Смолов, Сафонов и МЯЧ Production – финалисты премии «Спортивный блогер года»!

Определены финалисты народного голосования премии Трибуны Спортса’’ «Спортивный блогер года» ! С 6 по 20 мая пользователи голосовали за своих любимых авторов, чтобы те прошли в следующий этап премии. Победителей и главных спортивных блогеров России в финале выберет экспертный совет.

В итоговый список также попали победители пути Трибуны по соответствующим номинациям. Они стали лучшими блогерам платформы авторов спортивного контента по мнению пользователей Спортса’‘.

Полный состав финалистов и их результаты представлены ниже.

Футбольный блогер года

Городницкий – 16%

Smol Talk – 13%

Он Эйр | Роман Нагучев – 13%

Капитан Финт – 12%

Диего Симеонович – 11%

Nobel – 11%

Инсайды от Карпа || Иван Карпов – 11%

Записки АПЛоголика (путь Трибуны)

Баскетбольный блогер года

Около ААНБА – 25%

Перехват – 16%

HOOPS – 15%

God Damn It! – 10%

PonkraSHOW – 10%

Драйв-н-кик (путь Трибуны)

Хоккейный блогер года

Прессуха Ротенберга – 23%

Роман с Хоккеем – 17%

Черкас Атлант – 15%

День с Алексеем Шевченко – 12%

Хоккей и LYSENKOV TV – 10%

Bruce There It Is (путь Трибуны)

Блогер года в единоборствах

Captain Hardcore – 47%

Matveev | MMA & Boxing – 17%

Двоечка MMA – 8%

Kalugin MMA – 7%

Лютиков / MMA, UFC, русский спорт – 6%

Тонкий филолог (путь Трибуны)

Блогер года в автоспорте

STANIZLAVSKY – ФОРМУЛА 1 – 38%

Simply Formula | Формула-1 | Автоспорт – 35%

Гаснут Огни – 12%

Башмаков о гонках – 8%

Аркадий Цареградцев – 3%

Оранжевое видение (путь Трибуны)

Блогер года в зимних видах спорта

Реальный Губер – 33%

Лапидарность – 15%

Dokukin – 13%

zanindima – 7%

Алексей Соболев – 7%

Блогер года в летних видах спорта

Элита Большого Тенниса –15%

Усатый капитан – 15%

Саша с севера – 15%

Гейм Сет Макс – 14%

Across the Runiverse – 10%

Голый спорт – 10%

VeloMajka (путь Трибуны)

ЗОЖ-блогер года

BEZ комментариев – 34%

Tukituk – 23%

BIOMACHINE – 8%

Беговая неделя – 8%

Максим Кузнецов – 6%

Mental Sport (путь Трибуны)

Блогер года – непопсовые виды

Ян Непомнящий | Шахматы – 34%

Тачдаун ТВ | Американский Футбол – 22%

Levitov Chess – 17%

Горы зовут! – 7%

First Base | Первая База | Бейсбол | MLB – 6%

Воздухоплавание на Спортсе (путь Трибуны)

Медиафутбольный блогер года

Федос – 23%

Крысева | Медиа футбич – 15%

Спиряков – 13%

Mavrin Coach – 11%

Едим спорт | Президент Броуков – 10%

Лучший блог спортсмена

Игорь Акинфеев #35 – 26%

Smol Talk – 23%

ТягаМотина – 17%

GoldyShow – 12%

«Бес Комментариев» – 10%

Лучший клубный влог

Камеру убери – 18%

Флешка – 17%

Вокруг матча – 12%

За кадром – 11%

Командировка – 11%

Лучший блог спортивной организации или профессионального спортсмена на Трибуне

«Матч ТВ» – 25%

Блог Лизы Туктамышевой – 20%

Блог Артема Реброва – 11%

«Акрон» на связи – 10%

Всем ДРИФТ – 8%

Премия Прожектора – открытие года

Smol Talk – 22%

Игорь Акинфеев #35 – 19%

ФК «Банка» – 17%

ТягаМотина – 13%

Хоккейный борт – 12%

Культурный код (путь Трибуны)

Лучший блог про беттинг

Записки букмекера – 19%

Кружок Беттинга | КБ – 15%

Вредный букмекер – 15%

Тренд дня – 14%

В.В – 10%

Лучший фанатский блог

Barca Family – 29%

We are the Arsenal – 19%

OFNEWS / Околоспортивные новости – 14%

КБ ТЕЛЕГА | Никитин – 11%

Кафешка – 8%

Шесть Элче (путь Трибуны)

Лучший блог о спортивной культуре

Витя Кравченко – 32%

Культура Джерси – 16%

За кадром РПЛ – 13%

Гридасов с бородой – 10%

Footуризм – 8%

Pitch Invasion – 8%

ROCK’n’BALL (путь Трибуны)

Лучший аналитический блог

Диего Симеонович – 28%

СБГ-аналитика – 19%

Семнадцатый номер – 13%

Футбольная посещаемость – 8%

ERA MMA – 7%

Культура паса – 7%

Vo and Va (путь Трибуны)

Лучший юмористический блог

ВГИК – 38%

Прессуха Ротенберга – 16%

Диагональ Медиафутбола – 11%

Усы сопротивления – 10%

Светоч – 7%

Лучший блог про спортивный бизнес и маркетинг

Мяч лаб | Юра Русанов – 59%

Спортивный маркетолог – 14%

Коммерческая пауза – 7%

Кошелек – 4%

Однажды в «Нижнем» – 4%

Лучший спортивный канал или шоу

МЯЧ Production – 27%

Площадка – 23%

Это футбол, Брат! – 12%

Коммент.Шоу – 13%

Скользкий Лед – 7%

Взял Мяч – 7%

Эксперты, ставшие финалистами, не принимают участия в определении победителей собственной номинации. Церемония награждения пройдет 28 мая на арене «Лужники», следить за церемонией и итогами премии можно в телеграм-канале Трибуны Спортса’ ‘.