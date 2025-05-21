Смолов, Сафонов и МЯЧ Production – финалисты премии «Спортивный блогер года»!
Определены финалисты народного голосования премии Трибуны Спортса’’ «Спортивный блогер года»! С 6 по 20 мая пользователи голосовали за своих любимых авторов, чтобы те прошли в следующий этап премии. Победителей и главных спортивных блогеров России в финале выберет экспертный совет.
В итоговый список также попали победители пути Трибуны по соответствующим номинациям. Они стали лучшими блогерам платформы авторов спортивного контента по мнению пользователей Спортса’‘.
Полный состав финалистов и их результаты представлены ниже.
Футбольный блогер года
Городницкий – 16%
Smol Talk – 13%
Он Эйр | Роман Нагучев – 13%
Капитан Финт – 12%
Диего Симеонович – 11%
Nobel – 11%
Инсайды от Карпа || Иван Карпов – 11%
Записки АПЛоголика (путь Трибуны)
Баскетбольный блогер года
Около ААНБА – 25%
Перехват – 16%
HOOPS – 15%
God Damn It! – 10%
PonkraSHOW – 10%
Драйв-н-кик (путь Трибуны)
Хоккейный блогер года
Прессуха Ротенберга – 23%
Роман с Хоккеем – 17%
Черкас Атлант – 15%
День с Алексеем Шевченко – 12%
Хоккей и LYSENKOV TV – 10%
Bruce There It Is (путь Трибуны)
Блогер года в единоборствах
Captain Hardcore – 47%
Matveev | MMA & Boxing – 17%
Двоечка MMA – 8%
Kalugin MMA – 7%
Лютиков / MMA, UFC, русский спорт – 6%
Тонкий филолог (путь Трибуны)
Блогер года в автоспорте
STANIZLAVSKY – ФОРМУЛА 1 – 38%
Simply Formula | Формула-1 | Автоспорт – 35%
Гаснут Огни – 12%
Башмаков о гонках – 8%
Аркадий Цареградцев – 3%
Оранжевое видение (путь Трибуны)
Блогер года в зимних видах спорта
Реальный Губер – 33%
Лапидарность – 15%
Dokukin – 13%
zanindima – 7%
Алексей Соболев – 7%
Блогер года в летних видах спорта
Элита Большого Тенниса –15%
Усатый капитан – 15%
Саша с севера – 15%
Гейм Сет Макс – 14%
Across the Runiverse – 10%
Голый спорт – 10%
VeloMajka (путь Трибуны)
ЗОЖ-блогер года
BEZ комментариев – 34%
Tukituk – 23%
BIOMACHINE – 8%
Беговая неделя – 8%
Максим Кузнецов – 6%
Mental Sport (путь Трибуны)
Блогер года – непопсовые виды
Ян Непомнящий | Шахматы – 34%
Тачдаун ТВ | Американский Футбол – 22%
Levitov Chess – 17%
Горы зовут! – 7%
First Base | Первая База | Бейсбол | MLB – 6%
Воздухоплавание на Спортсе (путь Трибуны)
Медиафутбольный блогер года
Федос – 23%
Крысева | Медиа футбич – 15%
Спиряков – 13%
Mavrin Coach – 11%
Едим спорт | Президент Броуков – 10%
Лучший блог спортсмена
Игорь Акинфеев #35 – 26%
Smol Talk – 23%
ТягаМотина – 17%
GoldyShow – 12%
«Бес Комментариев» – 10%
Лучший клубный влог
Камеру убери – 18%
Флешка – 17%
Вокруг матча – 12%
За кадром – 11%
Командировка – 11%
Лучший блог спортивной организации или профессионального спортсмена на Трибуне
«Матч ТВ» – 25%
Блог Лизы Туктамышевой – 20%
Блог Артема Реброва – 11%
«Акрон» на связи – 10%
Всем ДРИФТ – 8%
Премия Прожектора – открытие года
Smol Talk – 22%
Игорь Акинфеев #35 – 19%
ФК «Банка» – 17%
ТягаМотина – 13%
Хоккейный борт – 12%
Культурный код (путь Трибуны)
Лучший блог про беттинг
Записки букмекера – 19%
Кружок Беттинга | КБ – 15%
Вредный букмекер – 15%
Тренд дня – 14%
В.В – 10%
Лучший фанатский блог
Barca Family – 29%
We are the Arsenal – 19%
OFNEWS / Околоспортивные новости – 14%
КБ ТЕЛЕГА | Никитин – 11%
Кафешка – 8%
Шесть Элче (путь Трибуны)
Лучший блог о спортивной культуре
Витя Кравченко – 32%
Культура Джерси – 16%
За кадром РПЛ – 13%
Гридасов с бородой – 10%
Footуризм – 8%
Pitch Invasion – 8%
ROCK’n’BALL (путь Трибуны)
Лучший аналитический блог
Диего Симеонович – 28%
СБГ-аналитика – 19%
Семнадцатый номер – 13%
Футбольная посещаемость – 8%
ERA MMA – 7%
Культура паса – 7%
Vo and Va (путь Трибуны)
Лучший юмористический блог
ВГИК – 38%
Прессуха Ротенберга – 16%
Диагональ Медиафутбола – 11%
Усы сопротивления – 10%
Светоч – 7%
Лучший блог про спортивный бизнес и маркетинг
Мяч лаб | Юра Русанов – 59%
Спортивный маркетолог – 14%
Коммерческая пауза – 7%
Кошелек – 4%
Однажды в «Нижнем» – 4%
Лучший спортивный канал или шоу
МЯЧ Production – 27%
Площадка – 23%
Это футбол, Брат! – 12%
Коммент.Шоу – 13%
Скользкий Лед – 7%
Взял Мяч – 7%
Эксперты, ставшие финалистами, не принимают участия в определении победителей собственной номинации. Церемония награждения пройдет 28 мая на арене «Лужники», следить за церемонией и итогами премии можно в телеграм-канале Трибуны Спортса’‘.