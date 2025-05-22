Определены победители пятого сезона конкурса «Россия – футбольная страна». Еще одного назовет голосование на Спортсе”
Организаторы конкурса «Россия – футбольная страна» представили список победителей пятого сезона в 10 номинациях. Еще один победитель будет определен с помощью голосования на Спортсе” – в течение мая мы писали про самые заметные проекты в блоге «Страна, где любят футбол». Там же в ближайшие дни пройдет голосование за еще одного народного победителя конкурса.
«Россия – футбольная страна» – конкурс РФС для поиска и поощрения инициатив, которые направлены на развитие футбола в регионах. Пятый сезон конкурса проводится при поддержке Минспорта России.
Список победителей:
Лучший массовый проект в футболе
1 место – «Футбол в селах», Приморский край
2 место – Школьная футбольная лига Дагестана, Республика Дагестан
3 место – «Футбольчик Кострома», Костромская область
Лучший проект для лиц с ОВЗ
1 место – «Трансплантфутбол – спортивный праздник второго шанса жизни», Москва
2 место – «Моя игра», Омская область
3 место* – «Комета – клуб адаптивного футбола для особенных детей», Ростовская область
3 место* – «Солнце в зените», Санкт-Петербург
3 место* – «47 в Игре», Санкт-Петербург
*Решение о поощрении проектов, занявших 4 и 5 места в номинации, было принято в ходе онлайн-защиты.
Лучший проект для женщин
1 место – «Футбольные надежды Будогощи», Ленинградская область
2 место – ЖФК «Волга Ульяновск», Ульяновская область
3 место – Женский футбол Смоленска, Смоленская область
Лучшая любительская лига
1 место – ЛФЛ Ростов, Ростовская область
2 место – Омская Корпоративная Футбольная Лига, Омская область
3 место – ЛФЛ Воронеж, Воронежская область
Лучший любительский клуб
1 место – Футбольный клуб «Темп», Алтайский край
2 место – Детский футбольный клуб «Атлантис», Республика Башкортостан
3 место – Женский любительский футбольный клуб «Бутса», Санкт-Петербург
Лучший корпоративный футбольный проект
1 место – Международный турнир по мини-футболу им. Е.П. Славского
2 место – «Алмазная лига», Республика Саха (Якутия)
3 место – Кубок Мельниченко, Красноярский край
Лучшая футбольная инициатива
1 место – «Село Ловозеро 2.0 – Добрый футбол», Мурманская область
2 место – Футбольный этно-хутор Старозолотовский, Ростовская область
3 место – «Футбол с душой: жизнь за пределами города», Республика Крым
Лучший проект для детей
1 место – Детская футбольная лига «Ворота в будущее», Свердловская область
2 место – Благотворительный футбольный турнир «Дети помогают детям», Санкт Петербург
3 место – Футбольная школа «Ангелболл-Уфа», Республика Башкортостан
Лучший футбольный проект для Вооруженных сил Российской Федерации
1 место – Секция по адаптивному футболу для СВОих, Москва
2 место – «Вы навсегда в самом сердце Беслана – Парни закрывшие сердцем детей!», Краснодарский край
3 место – Сохранение отечественного футбола Армейских клубов МОРФ, Ростовская область
Лучший проект для студентов
1 место – ФК «Хорошее дело-МГУ», Республика Мордовия
2 место – «Универлига» АССК России, всероссийский проект
3 место – Фестиваль студенческого футбола «СФЛ ФЕСТ», Санкт-Петербург
Победители и призеры всех номинаций, кроме номинации «Лучший корпоративный футбольный проект», получат денежные призы. Первое место – 350 тысяч рублей, второе – 300 тысяч, третье – 250 тысяч. Победитель и призеры номинации для корпоративных проектов получат приглашение для участия в Кубке РФС среди корпоративных команд и в мероприятиях «Клуба 1912», призы от Ассоциации развития корпоративного спорта.