Определены победители пятого сезона конкурса «Россия – футбольная страна». Еще одного назовет голосование на Спортсе”

Организаторы конкурса «Россия – футбольная страна» представили список победителей пятого сезона в 10 номинациях. Еще один победитель будет определен с помощью голосования на Спортсе” – в течение мая мы писали про самые заметные проекты в блоге «Страна, где любят футбол» . Там же в ближайшие дни пройдет голосование за еще одного народного победителя конкурса.

«Россия – футбольная страна» – конкурс РФС для поиска и поощрения инициатив, которые направлены на развитие футбола в регионах. Пятый сезон конкурса проводится при поддержке Минспорта России.

Список победителей:

Лучший массовый проект в футболе

1 место – «Футбол в селах», Приморский край

2 место – Школьная футбольная лига Дагестана, Республика Дагестан

3 место – «Футбольчик Кострома», Костромская область

Лучший проект для лиц с ОВЗ

1 место – «Трансплантфутбол – спортивный праздник второго шанса жизни», Москва

2 место – «Моя игра», Омская область

3 место* – «Комета – клуб адаптивного футбола для особенных детей», Ростовская область

3 место* – «Солнце в зените», Санкт-Петербург

3 место* – «47 в Игре», Санкт-Петербург

*Решение о поощрении проектов, занявших 4 и 5 места в номинации, было принято в ходе онлайн-защиты.

Лучший проект для женщин

1 место – «Футбольные надежды Будогощи», Ленинградская область

2 место – ЖФК «Волга Ульяновск», Ульяновская область

3 место – Женский футбол Смоленска, Смоленская область

Лучшая любительская лига

1 место – ЛФЛ Ростов, Ростовская область

2 место – Омская Корпоративная Футбольная Лига, Омская область

3 место – ЛФЛ Воронеж, Воронежская область

Лучший любительский клуб

1 место – Футбольный клуб «Темп», Алтайский край

2 место – Детский футбольный клуб «Атлантис», Республика Башкортостан

3 место – Женский любительский футбольный клуб «Бутса», Санкт-Петербург

Лучший корпоративный футбольный проект

1 место – Международный турнир по мини-футболу им. Е.П. Славского

2 место – «Алмазная лига», Республика Саха (Якутия)

3 место – Кубок Мельниченко, Красноярский край

Лучшая футбольная инициатива

1 место – «Село Ловозеро 2.0 – Добрый футбол», Мурманская область

2 место – Футбольный этно-хутор Старозолотовский, Ростовская область

3 место – «Футбол с душой: жизнь за пределами города», Республика Крым

Лучший проект для детей

1 место – Детская футбольная лига «Ворота в будущее», Свердловская область

2 место – Благотворительный футбольный турнир «Дети помогают детям», Санкт Петербург

3 место – Футбольная школа «Ангелболл-Уфа», Республика Башкортостан

Лучший футбольный проект для Вооруженных сил Российской Федерации

1 место – Секция по адаптивному футболу для СВОих, Москва

2 место – «Вы навсегда в самом сердце Беслана – Парни закрывшие сердцем детей!», Краснодарский край

3 место – Сохранение отечественного футбола Армейских клубов МОРФ, Ростовская область

Лучший проект для студентов

1 место – ФК «Хорошее дело-МГУ», Республика Мордовия

2 место – «Универлига» АССК России, всероссийский проект

3 место – Фестиваль студенческого футбола «СФЛ ФЕСТ», Санкт-Петербург

Победители и призеры всех номинаций, кроме номинации «Лучший корпоративный футбольный проект», получат денежные призы. Первое место – 350 тысяч рублей, второе – 300 тысяч, третье – 250 тысяч. Победитель и призеры номинации для корпоративных проектов получат приглашение для участия в Кубке РФС среди корпоративных команд и в мероприятиях «Клуба 1912», призы от Ассоциации развития корпоративного спорта.