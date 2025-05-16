Энциклопедия джентльменских поступков из нашего спорта – как же это красиво

Составила Любовь Курчавова.

Спорт – это не только голы, секунды и победы, но и красивые истории, которые напоминают нам об истинном джентльменстве.

В этом блоге Спортс’’ и «Балтика 0 Безалкогольное» рассказывают о тех, кто играет честно и проявляет уважение и благородство, ведь эти качества важны не только в спорте, но и при создании хорошего продукта. Первый эпизод – гид по джентльменским поступкам в российском спорте, которые вдохновят каждого.

Игорь Нетто – отменил на ЧМ гол, забитый через дырку в сетке

На 79-й минуте матча чемпионата мира 1962 года между сборными СССР и Уругвая при счете 1:1 Игорь Численко забил через дырку в сетке. Итальянский судья Чезаре Йонни указал на центр, но вмешался капитан Игорь Нетто: попросил арбитра не засчитывать забитый не по правилам гол.

В книге «Это футбол», вышедшей в 1964-м, Нетто вспоминал: «Удар был настолько сильным, что сетка взметнулась, и мяч оказался в воротах. Гол?.. Так решил судья. Он показал на центр. Конечно, можно было промолчать, тем более, что этот гол решал исход встречи. Мало оставалось времени. Конечно, загорелся страстный спор. Уругвайцы буквально осадили судью, доказывая, что меня прошел сквозь боковую сетку, что никакого гола не было… <...> Я видел хорошо, что уругвайцы правы. Подошел, на всякий случай, к Игорю Численко, спросил: «Был гол?» – «Нет». Мы не привыкли к нечестной игре. Пусть бы и пришлось нам трудно, очень трудно в оставшиеся минуты, но получать победу за счет судейской ошибки?.. Я подошел к судье и словами и жестами сумел убедить его, что наши соперники правы и что этот мяч, действительно, засчитывать нельзя».

Тот матч сборная СССР все-таки выиграла – на 89-й минуте победный гол забил Валентин Иванов.

«Мы тогда и не могли подозревать, что тот мяч станет благодаря честности Нетто столь знаменитым, – говорил Виктор Понедельник в интервью «Коммерсанту». – Нам его поступок казался нормой тогда, понимаете? Тем более что у Уругвая мы все равно выиграли, правда, проиграли потом в четвертьфинале Чили. Тот незасчитанный гол быстро затушевался, снивелировался... Кстати, мы его на поле и не праздновали. И я, и Валя Иванов тоже видели, что мяч попал в ворота через дыру в боковой сетке, так что мы пошли назад, думая, что судья это тоже видел и назначил удар от ворот. И вдруг смотрю – Нетто бежит к судье, машет руками. Перевожу взгляд на арбитра – тот, оказывается, показал рукой на центр. Игорь ему объяснил ошибку – жестами и немного по-английски. И матч продолжился. Честнее человека, чем Игорь, я не видел. И лучшего, чем он, полузащитника тоже назвать не могу. Если брать в паре с Валерой Ворониным, думаю, никто ни тогда, ни в современном футболе уровня этой связки не достиг».

Сергей Оборин – отменил гол рукой

В апреле 2006-го «Амкар» играл против «Томи» – и повел. Тренеру «Амкара» Сергею Оборину показалось, что полузащитник его команды Виталий Гришин забил не головой, а рукой. Уточнил у игрока – тот подтвердил. Тогда Оборин подошел к судье Александру Колобаеву и попросил отменить уже засчитанный мяч.

Игра завершилась со счетом 0:0.

«Страсти на поле в том эпизоде разгорались очень быстро, и все вполне могло закончиться потасовкой игроков обеих команд «стенка на стенку», – говорил Оборин. – Нужно было как-то разрядить ситуацию, и потому вопрос Гришину – главному действующему лицу спорного момента – напрашивался сам собой. Виталий не отрицал, что дотронулся до мяча рукой, но уверял, что сделал это неумышленно – после толчка соперника. Возможно, мы недосчитались из-за этого очков, но я не считаю, что мы совершили что-то сверхблагородное».

Анатолий Голышев – отменил удаление соперника

Благородство – это не только про футбол. В сентябре 2020-го это доказал нападающий «Автомобилиста» Анатолий Голышев.

В конце второго периода «Автомобилист» играл в большинстве, и Голышев упал после, казалось бы, нарушения со стороны защитника «Сибири» Виталия Меньшикова. Арбитры зафиксировали удаление, но Анатолий подъехал к ним и объяснил, что сам наступил на шайбу и потерял равновесие. В итоге рефери отменили решение, а гости лишились возможности сыграть в формате «пять на три».

Тренер «Сибири» Николай Заварухин был восхищен: «Я такого никогда не видел за всю карьеру. Это красит хоккей и Анатолия. Он поступил честно». После игры главный тренер «Автомобилиста» Билл Питерс заявил: «Это мужской поступок, который был плюсом в нашу карму».

Кажется, это действительно так: уже через полминуты после эпизода Голышев реализовал большинство. Правда, победить «Автомобилист» не смог – 6:4 в пользу «Сибири».

Положительный пример заразителен: через два года аналогичная ситуация случилась в матче МХЛ между «СКА-Карелией» и «СКА-1946». Судьи зафиксировали подножку со стороны Кирилла Зобнина, но нападающий Иван Орешкин подъехал к судьям и убедил их, что нарушения не было – он упал сам.

Федор Чалов – попросил не наказывать соперника

В конце сезона-2022/23 было много красивых эпизодов. Один из них произошел в матче 27-го тура Мир РПЛ между ЦСКА и «Торпедо».

На 22-й минуте Федор Чалов боролся с защитником Романом Юзепчуком, а потом, уходя от него, упал перед полузащитником Александром Ореховым. В динамике могло показаться, что на Чалове нарушили правила, но он сам показал судье, что фола не было.

К тому моменту форвард уже забил гол – открыл счет на 5-й минуте. А закончилась игра разгромной победой ЦСКА – 3:0.

Георгий Джикия – оказал первую помощь потерявшему сознание сопернику

Еще один яркий джентльменский поступок в сезоне РПЛ-2022/23 совершил защитник «Спартака» Георгий Джикия.

В апреле «Спартак» встречался с «Краснодаром», и в начале второго тайма при счете 0:1 случился очень неприятный эпизод: Кади и Георгия Джикия столкнулись в воздухе, бразилец врезался в плечо Джикии и рухнул на газон, потеряв сознание. Защитник «Спартака» моментально сориентировался: подбежал к сопернику и вытащил ему язык.

Кади покинул поле на электрокаре – под аплодисменты. Затем его увезли со стадиона на карете скорой помощи.

«Есть игра, а есть человеческие качества, – сказал Джикия после матча. – Никто не думал о том, что мы проигрываем. Прежде всего – человечность, поэтому… Я увидел, что он сознание потерял, поэтому чем смог – помог».

Матч «Спартака» с «Краснодаром» подарил настоящее шоу – 4:3 в пользу команды Гильермо Абаскаля. Камбэк с 2:3 «Спартак» оформил голами на 81-й и 84-й минутах.

Саид Сахархизан – извинился за неумышленный грубый фол

В недавнем матче РПЛ между «Оренбургом» и «Пари НН» Саид Сахархизан вышел на поле на 94-й минуте, и все равно успел отметиться. Правда, в негативном ключе.

Сахархизан шипами наступил на ногу защитнику «Пари НН» Виктору Александрову, лежащему на газоне, и был удален. Нападающий «Оренбурга» очень переживал после матча: «Расстроен больше не из-за красной карточки, а из-за самого момента. Я принес извинения сопернику и обязательно позвоню ему».

Сказал – сделал. «Оренбург» опубликовал видео звонка Саида:

– Хотел бы еще раз извиниться. Мне действительно очень жаль: я не видел твою ногу, просто хотел забрать мяч. Я уже ходил в вашу раздевалку, но тебя не нашел. Еще поговорил с вашим тренером, перед ним тоже извинился. Перед камерами об этом тоже сказал – надеюсь, ты увидишь видео. Извини!

Красиво!

Артем Дзюба – отдал приз игроку матча партнеру

В этом сезоне красивый поступок совершил и Артем Дзюба.

«Акрон» сыграл вничью с «Химками» (2:2) в 26-м туре РПЛ. Дзюба, забивший первый гол своей команды, получил приз лучшему игроку матча. Но передал его Родригу Эшковалу.

Португальский защитник сравнял счет красивым ударом ножницами – прямо в девятку. А после гола показал щитки с изображением своей семьи, которые подарил ему отец, и заплакал.

«Спасибо большое, что выбрали меня лучшим игроком, но я хочу передать приз Эшковалу, – сказал Дзюба в эфире «Матч ТВ». – Он забил потрясающий гол, но самое главное, что у него зимой не стало папы. Для него сегодня был очень важный момент, он посвятил гол отцу».

Артур Юсупов – не продолжил атаку после травмы защитника

Этот эпизод случился в мае 2023-го – «Локомотив» принимал «Сочи» в 26-м туре чемпионата.

На 33-й минуте «Сочи» провел острую атаку, и Артур Юсупов оказался у левого края штрафной. Против него один в один действовал Станислав Магкеев. Неожиданно – без малейшего контакта с соперником – защитник «Локомотива» упал и схватился за ногу. Несмотря на открывшееся пространство, Юсупов не продолжил атаку, а развернулся и отдал передачу партнеру, который выбил за боковую.

«Браво, Артур Юсупов! – восхищался комментатор Михаил Моссаковский. – Это и есть честная, чистая игра».

Магкеева сразу же заменили – вместо него вышел Иван Кузьмичев. А «Сочи» тот матч проиграл – 0:3.

Игорь Семшов – не забил из-за упавшего соперника

В апреле 2002-го «Торпедо» встречалось со «Спартаком». В середине первого тайма забил Егор Титов, в начале второго Игорь Семшов сравнял счет.

Спустя десять минут Семшов мог сделать дубль, но вместо этого внезапно остановился около вратарской и выбил в аут. Оказалось, полузащитник «Торпедо» заметил лежащего на газоне защитника «Спартака» Игора Митрески, которому перед этим угодил мячом в лицо.

Матч закончился победой «Спартака» – 2:1.

Благородный жест покорил тренера «Спартака» Олега Романцева: «Хотел бы выразить восхищение Семшовым, который, имея голевой момент, выбил мяч в аут. За такие поступки можно любить футбол. Вот что такое настоящая честная игра».

«Мяч попал в лицо защитнику, ничего страшного не произошло, однако наш футболист зачем-то выбил в аут. Он дошел почти до ворот, и для гола ему оставалось нанести удар, – возмущался тренер «Торпедо» Виталий Шевченко. – Это для вас, журналистов, красивый эпизод, но ведь не было ни столкновения, ни травмы! Даю гарантию, что спартаковцы в таком же эпизоде никогда не остановились бы. Потому что они хотят выигрывать, хотят быть чемпионами».

А вот как вспоминал этот случай Игорь Семшов: «Мог забивать, но увидел, что Митрески упал после попадания мяча в голову. Вместо удара отправил мяч в аут. Человек лежал на поле. Я не знал, симулировал Митрески или нет. В тот момент это было неважно. Но у меня есть принципы, через которые не переступлю».



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Фото: РИА Новости /Алексей Филиппов, Юрий Сомов; Stupnikov Alexander, Dmitrii Khudyakov/Global Look Press