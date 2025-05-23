Фомин о будущем Шунина: «Антон больше склонен к административно-руководящей должности. И хочет работать в этой сфере»

Даниил Фомин высказался о будущем экс-вратаря «Динамо» Антона Шунина.

— Как вам проводы Шунина, завершившего карьеру игрока?

— Думаю, мы с ним еще встретимся и поговорим о его завершении карьеры. А так, считаю, что это был отличный день, когда совместно с матчем против «Акрона» наш клуб провел такое мероприятие в честь Антона . Он большой человек для «Динамо» и достоин такого прощания с болельщиками по случаю окончания карьеры футболиста.

— Что можете сказать о нем как о человеке после четырех лет совместной игры?

— Когда я пришел в «Динамо», он был капитаном команды. И оказал мне большую поддержку. И не только мне. К нему всегда уважительно относились в коллективе. Поэтому он и был капитаном «Динамо» не один год. У него самые лучшие человеческие качества.

— Гендиректор «Динамо» Пивоваров говорил, что клуб предлагал Шунину должность тренера вратарей академии. Вы представляете его в этом качестве?

— Зная его и общаясь с ним об этом, могу сказать, что он больше склонен к административно-руководящей должности. И хочет работать в этой сфере. Но я его поддержу в любом качестве. Если будет работать тренером, то тоже хорошо, – сказал хавбек «Динамо ».