Марадишвили интересен «Крыльям». Хавбек вернулся в «Локо» из аренды в «Пари НН» из-за травмы

Константин Марадишвили по окончании сезона может перейти в «Крылья Советов».

Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Самарский клуб проявляет интерес к 25-летнему хавбеку «Локомотива », но пока без конкретики. Железнодорожники, в свою очередь, готовы расстаться с футболистом летом.

Месяц назад Марадишвили досрочно вернулся в «Локо» из аренды в «Пари НН » из-за травмы, проведя в сезоне Мир РПЛ 2 матча. Он выступал за нижегородский клуб со второй половины прошлого чемпионата.