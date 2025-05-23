Марадишвили интересен «Крыльям». Хавбек вернулся в «Локо» из аренды в «Пари НН» из-за травмы
Константин Марадишвили по окончании сезона может перейти в «Крылья Советов».
Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Самарский клуб проявляет интерес к 25-летнему хавбеку «Локомотива», но пока без конкретики. Железнодорожники, в свою очередь, готовы расстаться с футболистом летом.
Месяц назад Марадишвили досрочно вернулся в «Локо» из аренды в «Пари НН» из-за травмы, проведя в сезоне Мир РПЛ 2 матча. Он выступал за нижегородский клуб со второй половины прошлого чемпионата.
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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Чемпионат»
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