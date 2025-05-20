70

«Обращайтесь в Лигу сексуальных реформ». Медведев о слухах об уходе из «Зенита»

Александр Медведев посоветовал журналистам обратиться в Лигу сексуальных реформ.

Ранее сообщалось, что генсек РФС Максим Митрофанов сменит Медведева в роли председателя правления «Зенита», если клуб из Санкт-Петербурга не выиграет чемпионат России в год столетия.

«Обращайтесь в Лигу сексуальных реформ», – сказал Медведев.

Всемирная лига сексуальных реформ – международная организация, существовавшая с 1921 года по 1935 год и ставившая перед собой целью «проведение реформ в вопросах секса».

Организация упоминается в диалоге героев романа Ильи Ильфа и Евгения Петрова «Золотой теленок» (1931) Михаила Паниковского и Остапа Бендера. В ответ на жалобы Паниковского на бедность и нелюбовь со стороны девушек «великий комбинатор» заявил: «Обратитесь во Всемирную лигу сексуальных реформ. Может быть, там помогут».

Кто выиграет РПЛ? Опрос после 29-го тура30557 голосов
КраснодарКраснодар
ЗенитЗенит
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoАлександр Медведев
ахахаха
logoпремьер-лига Россия
logoРФС
logoЗенит
logoМаксим Митрофанов
книги
отставки
logoСпорт-Экспресс
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Митрофанов сменит Медведева, если «Зенит» не станет чемпионом. Генсеком РФС будет Наиль Измайлов («ФНЛ с Ильевым»)
60сегодня, 17:12
Главные новости
Мармуш забил с 30 метров «Борнмуту». У форварда «Ман Сити» 7 голов в 15 матчах АПЛ
35 минут назадФото
«Король Кев». Фанаты «Ман Сити» показали баннер в честь де Брюйне, покидающего клуб
36 минут назадФото
Мостовой о работе тренером на гала-матче ЦСКА: «Мы просто сидели и все. Тут не нужны установки – все профессионалы, провели такие карьеры...Что тут давать?»
1517 минут назад
Родри – в заявке «Ман Сити» на матч с «Борнмутом». Хавбек не играл с сентября из-за разрыва «крестов»
524 минуты назад
Чемпионат Англии. «Ман Сити» против «Борнмута», «Кристал Пэлас» играет с «Вулвс»
29542 минуты назадLive
Аршавин о словах Венгера, что он не учил английский в «Арсенале»: «Там надо было учить французский. Первым с тренировок я уходил в любой команде»
6351 минуту назад
Бруну Фернандеш: «МЮ» хочет быть на вершине везде – в Лиге Европы, АПЛ, Кубке Англии и Кубке лиги. В этом клубе надо сражаться за все трофеи»
759 минут назад
Магуайр о сезоне «МЮ»: «Мы были слишком нестабильны, это разочаровывает. В Лиге Европы мы показали, что можем обыграть кого угодно – после предсезонки мы прибавим, уверен»
6сегодня, 18:38
Рафинья на коленях прошел через все поле «Барсы» после чемпионства в благодарность Богу
46сегодня, 18:29Видео
Булыкин о словах Тикнизяна: «Кричать «я говно» – это неуважение к себе, болельщикам и клубу. Истерики в прессе ни к чему не приведут, надо просто уходить»
21сегодня, 18:29
Ко всем новостям
Последние новости
«Манчестер Сити» – «Борнмут». 2:0 – Мармуш и Бернарду забили. Онлайн-трансляция
243 минуты назадLive
Пять игроков «Ливерпуля», Вуд, Исак, Райс – в сборной сезона АПЛ от The Athletic
428 минут назад
Аморим о связи результатов «МЮ» и финансов: «Наш клуб может зарабатывать и без участия в ЛЧ, это большой бренд. Не смотрю на это под таким углом – мы делаем то, что должны»
236 минут назад
Денис Глушаков: «Спартак» сам виноват, что провалил весну. Но в увольнении Станковича не вижу логики, надо дать поработать, шарахаться от тренера к тренеру – это не есть хорошо»
143 минуты назад
Вахания может перейти в «Динамо», клуб связался с его окружением. Защитник «Ростова» интересен и «Зениту» (Андрей Панков)
1250 минут назад
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Иттихад» Бензема в гостях у «Аль-Шабаба», «Аль-Наср» Роналду и «Аль-Хилаль» Малкома проведут матчи в среду
сегодня, 18:08Live
Файзуллаев извинился за ошибку перед 2-м голом «Локомотива»: «Беру всю ответственность на себя. Буду помогать команде в следующих матчах»
10сегодня, 17:56
Президент «Атлетико» о 3-м месте в Ла Лиге: «Катастрофа, мы трижды могли побороться за титулы. Выступили ужасно»
7сегодня, 17:41
«Химки» могут получить финансовые гарантии от «Автодора» на следующий сезон. Для этого клуб должен погасить долги (Иван Карпов)
22сегодня, 17:24
«Брайтон» бесплатно подпишет Боскальи. Контракт защитника ПСВ истекает
2сегодня, 16:59