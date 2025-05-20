«Обращайтесь в Лигу сексуальных реформ». Медведев о слухах об уходе из «Зенита»
Александр Медведев посоветовал журналистам обратиться в Лигу сексуальных реформ.
Ранее сообщалось, что генсек РФС Максим Митрофанов сменит Медведева в роли председателя правления «Зенита», если клуб из Санкт-Петербурга не выиграет чемпионат России в год столетия.
«Обращайтесь в Лигу сексуальных реформ», – сказал Медведев.
Всемирная лига сексуальных реформ – международная организация, существовавшая с 1921 года по 1935 год и ставившая перед собой целью «проведение реформ в вопросах секса».
Организация упоминается в диалоге героев романа Ильи Ильфа и Евгения Петрова «Золотой теленок» (1931) Михаила Паниковского и Остапа Бендера. В ответ на жалобы Паниковского на бедность и нелюбовь со стороны девушек «великий комбинатор» заявил: «Обратитесь во Всемирную лигу сексуальных реформ. Может быть, там помогут».
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Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «Спорт-Экспресс»
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