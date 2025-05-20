Александр Медведев посоветовал журналистам обратиться в Лигу сексуальных реформ.

Ранее сообщалось , что генсек РФС Максим Митрофанов сменит Медведева в роли председателя правления «Зенита », если клуб из Санкт-Петербурга не выиграет чемпионат России в год столетия.

«Обращайтесь в Лигу сексуальных реформ», – сказал Медведев.

Всемирная лига сексуальных реформ – международная организация, существовавшая с 1921 года по 1935 год и ставившая перед собой целью «проведение реформ в вопросах секса».

Организация упоминается в диалоге героев романа Ильи Ильфа и Евгения Петрова «Золотой теленок» (1931) Михаила Паниковского и Остапа Бендера. В ответ на жалобы Паниковского на бедность и нелюбовь со стороны девушек «великий комбинатор» заявил: «Обратитесь во Всемирную лигу сексуальных реформ. Может быть, там помогут».