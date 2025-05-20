Митрофанов сменит Медведева, если «Зенит» не станет чемпионом. Генсеком РФС будет Наиль Измайлов («ФНЛ с Ильевым»)

В руководстве РФС и «Зенита» могут произойти перестановки.

По данным журналиста Сергея Ильева, президент ФНЛ Наиль Измайлов может сменить Максима Митрофанова на посту генерального секретаря РФС . Подобный вариант рассматривается, вероятность его реализации весьма высокая.

При этом Митрофанов, скорее всего, сменит Александра Медведева на посту председателя правления «Зенита », если клуб из Санкт-Петербурга не станет чемпионом.