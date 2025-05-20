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Митрофанов сменит Медведева, если «Зенит» не станет чемпионом. Генсеком РФС будет Наиль Измайлов («ФНЛ с Ильевым»)

В руководстве РФС и «Зенита» могут произойти перестановки.

По данным журналиста Сергея Ильева, президент ФНЛ Наиль Измайлов может сменить Максима Митрофанова на посту генерального секретаря РФС. Подобный вариант рассматривается, вероятность его реализации весьма высокая.

При этом Митрофанов, скорее всего, сменит Александра Медведева на посту председателя правления «Зенита», если клуб из Санкт-Петербурга не станет чемпионом.

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КраснодарКраснодар
ЗенитЗенит
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: телеграм-канал «ФНЛ с Ильевым»
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