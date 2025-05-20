Аршавин о США: «Слышал, там суперские дороги, но в Нью-Йорке ямы есть. В Москве лучше»

Андрей Аршавин считает, что дороги в Нью-Йорке хуже, чем в Москве.

Аршавин посетил США и вживую наблюдал, как Александр Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки по заброшенным шайбам в регулярных чемпионатах НХЛ.

– Было то, что вам не понравилось во время путешествия по США?

– Все было организовано на высшем уровне.

Единственное – слышал, что в Америке суперские дороги. Но когда мы ехали по Нью-Йорку, я бы так не сказал. Так скажем, ямы тоже есть.

– Где лучше дороги: в Москве или Нью-Йорке?

– Думаю, в Москве, – сказал заместитель председателя правления по спортивному развитию «Зенита » Аршавин .