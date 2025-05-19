Пети о класико: «Мы увидели, что «Барса» гораздо лучше «Реала». Мбаппе не может выигрывать такие матчи один – нужна настоящая команда, которой не было в этом сезоне»

Эммануэль Пети высказался о противостоянии Барселоны» и «Реала» в этом сезоне.

Каталонская команда одержала 4 победы в 4 матчах против мадридцев во всех турнирах.

– Класико весь год было за «Барселоной».

– Так было весь сезон между обоими клубами – много голов, удивительное зрелище. Это все равно что наблюдать, как два боксера по очереди наносят удары и смотрят, кто сдастся. Но в итоге «Барселона» выиграла все матчи против «Реала », несмотря на множество голов Мбаппе.

Мы все видели, что «Барселона » как команда гораздо лучше «Реала». Мбаппе не может выигрывать такие матчи в одиночку, ему нужна настоящая команда вокруг него, но этого не было в течение сезона, – сказал экс-игрок «Барселоны» и сборной Франции.