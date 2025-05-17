Анчелотти о чемпионстве «Барсы»: «Заслуженно. Они играли великолепно и выжали максимум из каждого»

Карло Анчелотти оценил чемпионство «Барселоны» в Ла Лиге в этом сезоне.

Команда тренера Ханси Флика гарантировала себе чемпионский титул за два тура до завершения сезона. В активе клуба 85 очков в 36 матчах. «Реал» занимает вторую строчку в таблице – 78 баллов в 36 играх.

«Это часть футбола, когда команда не может выжать максимум из каждого футболиста. Но «Барселона » сделала это.

Они это заслужили и играли великолепно», – сказал главный тренер мадридцев Карло Анчелотти .