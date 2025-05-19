  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Соболев о 30-м туре: «Зенит» должен просто выходить и побеждать. То, как сыграет «Краснодар», нас никак не должно отвлекать»
39

Соболев о 30-м туре: «Зенит» должен просто выходить и побеждать. То, как сыграет «Краснодар», нас никак не должно отвлекать»

Александр Соболев оценил шансы «Зенита» на чемпионство в Мир РПЛ.

За тур до конца турнира петербуржцы отстают от лидирующего «Краснодара» на одно очко.

— Как и в прошлом сезоне, судьба чемпионства решится в последнем туре. В ситуациях, когда не все зависит от нас, это очень отвлекает от своей игры или не отвлекает совершенно?

— Да я бы не сказал, что отвлекает. Но если все зависит не от нас, то как это может отвлекать? Нам просто нужно выиграть свою игру, а то, как сыграет «Краснодар», нас никак не должно отвлекать. Мы должны, тем более дома, в последнем туре, когда у нас есть шанс на чемпионство, просто выходить и побеждать.

— Что важнее на финише турнира – красивая игра, мастерство или самоотдача?

— Результат! – сказал нападающий «Зенита».

Кто выиграет РПЛ? Опрос после 29-го тура19496 голосов
КраснодарКраснодар
ЗенитЗенит
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт «Зенита»
logoЗенит
logoАлександр Соболев
logoпремьер-лига Россия
logoКраснодар
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Радимов о «Зените»: «Не хватает тонкого игрока, работающего между линиями. Команда контролирует мяч ради самого контроля»
22сегодня, 04:53
Соболев выложил видео с крутящимся дельфином после матча «Зенита», в котором он забил победный гол ударом через себя
50сегодня, 02:00Видео
Педро верит в чемпионство «Зенита»: «Сделаем все, чтобы победить в последнем туре. Смотрим с оптимизмом»
6сегодня, 01:48
Главные новости
КДК рассмотрит удаления Станковича и Умярова в матче с «Ростовом» в Кубке России. «Спартак» накажут за поведение болельщиков
27 минут назад
ЦСКА фаворит, но «Локомотив» готов удивить! Делайте ставку и получите фрибет 2000 от БЕТСИТИ
23 минуты назадРеклама
Беллингем впервые дал комментарий на испанском клубному ТВ «Реала»: «Извините за мой язык, это очень плохо. Я нервничал»
1233 минуты назад
Лапорта о Флике в «Барсе»: «Он умен, говорит по-английски. У других было много знаний, но некоторые не были клубными тренерами, а другие не знали, как обращаться со звездами. Ханси хорош во всем»
638 минут назад
Дидье Дрогба: «Москва очень красивая – в каждом углу монумент или памятник, культурно-исторический город. Жизнь везде дорогая, поверьте»
6248 минут назад
«Была порноактрисой, стала домохозяйкой. С ума сойти, как быстро изменилась моя карьера». Девушка Николя Пепе Трамп выложила видео, где занимается стиркой
2256 минут назад
Пети о сезоне Мбаппе: «Я не ожидал, что он столько забьет, но он не выиграл ни одного крупного трофея. Было бы лучше, если бы у него была настоящая команда – «Реалу» не хватало баланса»
7сегодня, 08:22
Чемпионат России. ЦСКА против «Локомотива»
3521сегодня, 07:59
Он превратил детскую любовь к тетрадям со статистикой в большой турнир взрослых в родном селе
сегодня, 07:00Спецпроект
Вагнер Лав считает, что ЦСКА-2008 мог выиграть ЛЧ: «Мы уже играли вместе на протяжении 4 лет, отлично сыгрались. Была очень хорошая сплоченность»
70сегодня, 06:12
Ко всем новостям
Последние новости
КДК рассмотрит поведение реабилитолога ЦСКА на матче с «Зенитом». Степанов использовал ненормативную лексику в адрес судей и несколько раз ударил по навесу для резервного арбитра
10 минут назад
Вальверде о КЧМ: «Реал» постарается выиграть его, чтобы болельщики могли насладиться еще одним титулом»
224 минуты назад
Дзюба о Махачеве: «Всегда болею за наших бойцов. Хочется, чтобы Ислам заткнул Топурию – чудак очень много рассказывает»
626 минут назад
Георгий Джикия: «После ухода я остался верен себе, своим принципам и тому, что такое «Спартак»
652 минуты назад
Колосков о том, что Яшин – лучший вратарь в истории футбола: «Он участвовал в международных турнирах и везде был номером один. Из наших нынешних вратарей такого признания никто не получит»
3сегодня, 08:10
Ману Фернандеш: «Деньги были одной из главных причин перехода в «Локомотив», безусловно. Но ты должен отдавать на поле все, и тогда никто не посмеет показывать пальцем»
6сегодня, 08:06
Бабаев подтвердил, что хавбек «Сан-Паулу» Алвес в шорт-листе ЦСКА: «Пока конкретных переговоров не ведется»
5сегодня, 07:58
«Сезон для Флика сложился хорошо. «Барса» заслуживала большего в Лиге чемпионов». Тер Стеген о тренере
6сегодня, 07:45
Кафанов о Торопе: «Выделяется психологией и стрессоустойчивостью — это главное для вратаря. У него большое будущее»
2сегодня, 07:13
«Брайтон» – «Ливерпуль». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
2сегодня, 06:58