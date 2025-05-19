Соболев о 30-м туре: «Зенит» должен просто выходить и побеждать. То, как сыграет «Краснодар», нас никак не должно отвлекать»

Александр Соболев оценил шансы «Зенита» на чемпионство в Мир РПЛ.

За тур до конца турнира петербуржцы отстают от лидирующего «Краснодара » на одно очко.

— Как и в прошлом сезоне, судьба чемпионства решится в последнем туре. В ситуациях, когда не все зависит от нас, это очень отвлекает от своей игры или не отвлекает совершенно?

— Да я бы не сказал, что отвлекает. Но если все зависит не от нас, то как это может отвлекать? Нам просто нужно выиграть свою игру, а то, как сыграет «Краснодар», нас никак не должно отвлекать. Мы должны, тем более дома, в последнем туре, когда у нас есть шанс на чемпионство, просто выходить и побеждать.

— Что важнее на финише турнира – красивая игра, мастерство или самоотдача?

— Результат! – сказал нападающий «Зенита ».